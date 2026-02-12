ZPOT獲「師兄」MIRROR分享舞台心得 馬年目標想開騷 爆花姐訂下規矩唔准打機丨獨家

由《全民造星VI》成員組成的7人男團「ZPOT」早前極速出道，他們坦言會以「師兄」MIRROR為學習榜樣，期望能提升舞台技巧與表現力，說到馬年目標，7人異口同聲表示想開騷，亦正向着這方面努力。文：霍淇 圖：譚志光

Alvin將團員團結一起

由《全民造星VI》亞軍陳霆羲（Hannz）、黎子琛（Alvin）、關曉隆（Bosco）、黃日禧（Dave）、張肇維（Gordon）、林焯彥（Marcus）及周德誠（Cow）組成的ZPOT，於《造星VI》決賽後3星期極速出道，要將7人變成一個團體，少不免需要磨合，但幸好他們也是「後生仔」，加上這3星期中日對夜對，故沒有太大難度，不過當中Marcus因本身少說話，所以跟大家沒太多溝通，但現在已能夠跟大家融合，身為隊長的Alvin也發揮作用，成為團隊中的潤滑劑，將團員團結在一起。

Alvin搵Cow補習

完成比賽後即時出道，Bosco指成團後變得忙碌，要錄音、排舞、拍MV，大家都還在適應，但這都是大家一起開心的回憶。要將男孩變成男團，花姐（黃慧君）也因應情況訂了規矩，例如不准打機和身形管理問題，平日喜歡打機的Gordon透露花姐不准他在工作的時間打機，但他亦有感現在作為藝人，應該多跟身邊的人社交，所以現在也很少打機，至於將會在今年考DSE的Alvin就更嚴厲，花姐更表明若不能考上大學就不能繼續組團，Alvin笑言自己會努力讀書，平常也會找Cow幫忙補習，因對方讀書很叻，而學校的老師也很支持自己，亦會特意為他補課，所以不擔心。

ZPOT各有不同合作人選

作為新男團，一定會有人將他們跟師兄MIRROR 比較，他們指師兄有很多值得學習的地方，Bosco表示記得在韓國的時候也有聽師兄分享在舞台的技巧和心得，亦有教他們如何去展示自己的形象，這些大家都在努力學習和進步中。問到是否希望跟師兄合作，Marcus想與Lokman合作，因為自己小時候已跟他學跳舞，若能跟對方一起表演就會很開心，好像回到小時候一樣；Gordon希望跟Jer合作，因本身很欣賞對方唱歌方面的技巧；Hannz認為AK很有舞台感，亦是一位充滿爆發力的表演者，若跟對方合作，相信可以學到更多；Alvin想跟Edan合作，因覺得對方好搞笑、Dave就希望跟Ian合作，除了因為妹妹是他的忠實粉絲外，自己也很喜歡他；Bosco就覺得Jeremy跳唱好勁，也很喜歡他歌曲的風格，就連決賽也有唱他的《CLOSER》，因此期望日後有機會合作，至於Cow就希望跟Anson Lo合作，對方的壓台感很強，能夠讓大家感受力量。