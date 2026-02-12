Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZPOT獲「師兄」MIRROR分享舞台心得 馬年目標想開騷 爆花姐訂下規矩唔准打機丨獨家

影視圈
更新時間：09:15 2026-02-12 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-12 HKT

由《全民造星VI》成員組成的7人男團「ZPOT」早前極速出道，他們坦言會以「師兄」MIRROR為學習榜樣，期望能提升舞台技巧與表現力，說到馬年目標，7人異口同聲表示想開騷，亦正向着這方面努力。文：霍淇 圖：譚志光

Alvin將團員團結一起

由《全民造星VI》亞軍陳霆羲（Hannz）、黎子琛（Alvin）、關曉隆（Bosco）、黃日禧（Dave）、張肇維（Gordon）、林焯彥（Marcus）及周德誠（Cow）組成的ZPOT，於《造星VI》決賽後3星期極速出道，要將7人變成一個團體，少不免需要磨合，但幸好他們也是「後生仔」，加上這3星期中日對夜對，故沒有太大難度，不過當中Marcus因本身少說話，所以跟大家沒太多溝通，但現在已能夠跟大家融合，身為隊長的Alvin也發揮作用，成為團隊中的潤滑劑，將團員團結在一起。

Alvin搵Cow補習

完成比賽後即時出道，Bosco指成團後變得忙碌，要錄音、排舞、拍MV，大家都還在適應，但這都是大家一起開心的回憶。要將男孩變成男團，花姐（黃慧君）也因應情況訂了規矩，例如不准打機和身形管理問題，平日喜歡打機的Gordon透露花姐不准他在工作的時間打機，但他亦有感現在作為藝人，應該多跟身邊的人社交，所以現在也很少打機，至於將會在今年考DSE的Alvin就更嚴厲，花姐更表明若不能考上大學就不能繼續組團，Alvin笑言自己會努力讀書，平常也會找Cow幫忙補習，因對方讀書很叻，而學校的老師也很支持自己，亦會特意為他補課，所以不擔心。

ZPOT各有不同合作人選

作為新男團，一定會有人將他們跟師兄MIRROR 比較，他們指師兄有很多值得學習的地方，Bosco表示記得在韓國的時候也有聽師兄分享在舞台的技巧和心得，亦有教他們如何去展示自己的形象，這些大家都在努力學習和進步中。問到是否希望跟師兄合作，Marcus想與Lokman合作，因為自己小時候已跟他學跳舞，若能跟對方一起表演就會很開心，好像回到小時候一樣；Gordon希望跟Jer合作，因本身很欣賞對方唱歌方面的技巧；Hannz認為AK很有舞台感，亦是一位充滿爆發力的表演者，若跟對方合作，相信可以學到更多；Alvin想跟Edan合作，因覺得對方好搞笑、Dave就希望跟Ian合作，除了因為妹妹是他的忠實粉絲外，自己也很喜歡他；Bosco就覺得Jeremy跳唱好勁，也很喜歡他歌曲的風格，就連決賽也有唱他的《CLOSER》，因此期望日後有機會合作，至於Cow就希望跟Anson Lo合作，對方的壓台感很強，能夠讓大家感受力量。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT