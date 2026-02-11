錢嘉樂孖老婆湯盈盈鬧市出巡 竟被錯認曾得重病男星 被粉絲瘋狂集郵展露真實性格

現年50歲的湯盈盈，差不多每晚都會在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》登場，陪住大家食晚飯，形象健康入屋，跟昔日專演「狐狸精」角色，可謂判若兩人。湯盈盈在2012年跟錢嘉樂結婚後，先後誕下兩女，幕前工作純粹玩票性質，專心相夫教女。近日錢嘉樂跟太太湯盈盈去睇戲時被網民野生捕獲集郵，更被拍片放上小紅書，想不到有網民將錢嘉樂，誤認成曾患重病、錢嘉樂的哥哥錢小豪，馬上被其他網民糾正，還盈盈一個清白。

湯盈盈孖錢嘉樂拍拖放閃

近日小紅書瘋傳的短片中，錢嘉樂跟湯盈盈當日打扮極具默契，雙雙穿上型格的黑色「情侶裝」，顯得甚為年輕，錢嘉樂固然不像「登六」，一頭淡金頭髮的盈盈，也只像40出頭，令人羨慕。兩夫婦全程十指緊扣，顯得非常恩愛，終於不用湊女可以二人世界，但他們行去戲院途中，遇上不少市民集郵，不停要求跟他們合照，他們亦來者不拒，非常親民，直到差不多電影開場，錢嘉樂才跟粉絲揮手告別。

錢嘉樂被網民誤認為哥哥錢小豪

錢嘉樂和湯盈盈跟粉絲合照後，便進入了戲院睇戲，想不到事件還有後續，有網民將遇上湯盈盈、錢嘉樂的經歷，放上了小紅書，炫耀自己遇上了明星，網民紛紛大讚湯盈盈年青漂亮外，竟然有網民留言「錢小豪和湯？」一石激起千重浪，馬上惹來網民熱烈討論，並留言糾正「男的是錢嘉樂，太太是湯盈盈，錢小豪是錢嘉樂哥哥，兩人長得像，影片裡的是錢嘉樂」。這個美麗的誤會，若然給「盈盈、樂樂」二人知道，肯定笑到現腹肌。

湯盈盈近年減產相夫教女

湯盈盈於1995年到港參選國際華裔小姐競選後加入TVB，轉眼已經30多年，期間湯盈盈憑《阿旺新傳》的李笑好角色，奪得《萬千星輝頒獎典禮2005》「最佳女配角」，而於2012年她和錢嘉樂結婚，婚後誕下2女，一家四口生活美滿，盈盈、樂樂閒時抽空睇戲撐枱腳，享受二人世界。

