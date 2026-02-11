Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本天團Avantgardey孖Anson Lo驚喜大跳OKP 網民激讚神級舞步

更新時間：19:15 2026-02-11 HKT
發佈時間：19:15 2026-02-11 HKT

熱爆全球的日本女子舞團Avantgardey於3月重返香港，於3月15日及16日假麥花臣場館舉行《Avantgardey 2026 LET'S GROOVE!! IN HONG KONG》，繼早前團員以陳奕迅（Eason）《重口味》作背景音樂，大跳趣怪舞步後；今日（11日）Avantgardey再向粉絲大派福利，驚喜分別與MIRROR成員Anson Lo （盧瀚霆）及前港姐冠軍陳凱琳(Grace）挑戰她們的歌曲OKP Cipher。

Avantgardey與陳凱琳跳港姐舞

Avantgardey先後釋出兩條短片，首條有陳凱琳現身，見陳凱琳以一條藍色連身裙上陣，穿上超高的高跟鞋，並配合OKP Cipher音樂僅做手勢，其後，陳凱琳大嗌「stop」，鏡頭一轉見她戴上港姐后冠，再配上港姐競選音樂與Avantgardey起舞，場面搞笑。

Anson Lo大讚好好玩

未幾，Avantgardey再釋出第二條短片，卻驚喜見Anson Lo 登場，Anson Lo 舞王上身，與陳凱琳 一樣跟Avantgardey兩位成員大跳OKP Cipher。不過，今次節奏明顯超快，見Anson Lo 身手敏捷，完全跟貼Avantgardey的節奏，動作整齊合拍，大曬舞技，相當厲害，最後，Anson Lo 更做了鬼馬的嘟咀表情，十分可愛。Avantgardey寫道：「我哋同Anson Lo 一齊跳OKP！如果想睇多啲我哋跳舞，大家可以喺3月15或16號嚟香港麥花臣Stadium 睇我哋嘅亞洲巡迴演出，到時見啦！」而短片一出，引來不少網民留言激讚寫道：「大癲！！！真係好齊，跳得好好好叻呀！」、「呢個係超級高階版」、「節奏，動作，全部跟齊」、「非常合拍」；而DJ阿正（黃正宜）亦留言表示：「嘩好齊！勁」Anson Lo 則回覆：「好好玩！」更在社交網轉發貼文表示：「This was so much fun! My pleasure to be dancing with you!」

