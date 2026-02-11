李國麟女兒顏值無限進化？新造型激似葉子楣 網民心心眼問幾時入TVB咁樣答

現年71歲的李國麟，拍過不少膾炙人口的作品，尤其是TVB劇集《天龍八部》中，飾演鳩摩智一角，至今仍是觀眾集體回憶。近年李國麟長駐內地發展，除了做商演、拍劇、直播帶貨外，又不時拍片分享生活點滴，一直未敢輕言退休，辛苦搵錢無非是供23歲囡囡李沅薐，到外國讀書，現時學成歸來，自然是女承父業，近日李國麟分享跟囡囡的古裝造型，並透露終於可以父女檔上陣，顯得非常高興，老懷安慰。

李國麟女兒擁有魔鬼身材

李國麟女兒李沅薐，外貌清純，但五官有點像葉子媚，身材有點肉感，被網民讚她是葉子媚、楊采妮與李若彤的合體，即是擁有天使面孔及魔鬼身材，李國麟不時問囡囡「什麼時候減肥？還說要當演員，電視機屏幕很快放不下妳。」李國麟雖然取笑女兒，其實費盡心機想拉女兒一把，父女不時拍片增加曝光率，李沅薐也曾經到ViuTV試鏡。女兒入行心切，直至近日終於首次父女檔演出古裝劇。

李國麟首次跟女兒合作古裝劇

李國麟近日在小紅書分享了父女的古裝造型，囡囡一貫的清純可人，身穿淡黃色的古裝紗裙，並穿上羽絨遮掩美好身材，令不少網民出現心心眼，而李國麟則是一臉奸角的古裝扮相，父女還擺出了不少港女拍照姿勢，鬼馬搞笑，充滿溫馨互動，二人古裝造型短片曝光後，網民紛紛詢問劇名，又問是否短劇，顯得甚為雀躍，相當期待。不少內地網民都睇好她可以在電視圈成名，更留言詢問她是否考慮加入TVB，她則回應「未來的事情誰也不知道呢」。

李國麟拍片無底線曾吃牛屎火鍋

李國麟近年在內地撈到風生水起，買入豪宅名車，而且他入鄉隨俗，不時拍攝短片放上小紅書，只是他拍片永無底線，包括生飲溫泉水、試吃「牛屎火鍋」，做到如此地步，只為供囡囡讀書及賺錢養家，現時又要幫助女兒入行行，為囡囡入娛樂圈鋪橋搭路，認真是廿四孝好爸爸。

