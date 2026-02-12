60年代女團姊妹花終極合體 大家姐風韻猶存與世無爭不苦惱 曾公開致富之道全靠「孤寒」？

名伶薛覺先徒弟、被譽為粵語片殿堂級女演員的羅艷卿，自1948年涉足影壇，從影20多年拍了超過330部電影，是迄今粵語片壇產量最多的女演員，更有「美艷親王」、「武俠艷旦」、「銀海艷娘」等稱號。當年與鄧碧雲、于素秋、吳君麗、南紅和林鳳等當紅女星義結金蘭組成「八牡丹」，艷壓整個梨園界。

羅艷卿可說是香港第一代白髮魔女

羅艷卿可說是香港第一代白髮魔女，在1959年與張瑛合演的三集《白髮魔女傳》，戲中羅艷卿演活了梁羽生筆下練霓裳，武打連場極具俠女風範，當中的一場深夜舞劍，舞姿優美。退隱多年的羅艷卿日前出席粵曲欣賞晚會，她的風采令一眾戲迷瘋狂着迷，同場還有「八牡丹」另一好姊妹「綠牡丹」南紅，兩人激罕合體，是一眾戲迷之福。

「銀牡丹」羅艷卿與「綠牡丹」南紅激罕合體

年過90的「銀牡丹」羅艷卿今次與「綠牡丹」南紅激罕合體，當然勾起不少昔日回憶，羅艷卿依然雍容華貴，眼仔睩睩、精神奕奕，不少後輩輪流跟她合照，場面十分熱鬧！羅艷卿是圈中出名的富婆，坊間曾經有傳「半條街物業都是卿姐的」、「三藩市有一幢商廈，八十年代時值二百萬美金」、「十七、八歲，一年收入已近二十萬」話題，她曾經訪問上笑稱因為自己孤寒，辛苦賺回來的血汗錢當然要珍惜，初入行所有收入都給媽媽，到媽媽離世後，羅艷卿開始自己理財，其後得李海泉（李小龍爸爸）的教導下，學識『入頭門關頭門』，她曾說：「意思是賺到一蚊，將一蚊儲起不要當自己有一蚊，想用錢再去賺，錢係慳返嚟唔係賺返嚟。」

羅艷卿生活樂趣就是行街飲茶打麻雀

羅艷卿曾經表示，在電影圈最感謝的三個人，一定是任劍輝、張瑛和吳楚帆三位良師益友，假如沒有他們從旁指導和鼓勵，就沒有今天的羅艷卿。羅艷卿與何非凡於1953年結婚，當時不少梨園界友好送上「佳人才子」四字祝福，不過到了1957年，兩人因性格不合離婚，消息傳出後，震動了整個梨園界，雖然羅艷卿的人生經歷過不少高高低低，但她天生有樂天的性格，認為人生在世只不過是過客，凡事看開不計較自然快活，生活樂趣就是行街、飲茶、打麻雀，與一般香港人無異，好平淡。平淡就是幸福：「放開懷抱沒煩惱，與世無爭不苦惱。」

