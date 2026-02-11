岑麗香跳住舞挑戰平板支撐 搣甩「幸福肥」重拾V煞面晒靚樣

現年41歲的岑麗香早前復出拍攝HOY TV劇集《我愛九龍城》，已成兩孩之母的她向來保養得宜，身材極佳，不過，早前經歷完聖誕和新年，香香放肆吃喝玩樂後，卻自爆驚現「幸福肥」，臉圓圓明顯發福。最近，她決心減肥瘋狂做gym，並在社交網大晒修身成果。

Inez大讚香香進步神速

香香極速搣甩「幸福肥」回復窈窕身材 ，重拾V煞面，她在社交網分享在健身室操肌的片段，片中，見她到了洪永城老婆Inez在銅鑼灣開設的健身室，並說道：「今日有新挑戰」，起初見她做得相當吃力，並大聲嘆氣，其後，卻挑戰平板支撐動作，當中配上節奏勁快的音樂，香香邊單手支撐，邊做動作，跟足節拍，手腳協調，動作十分輕盈，終於成功完成挑戰，她充滿滿足感地說：「原來係做到嘅。」

而作為魔鬼教練的Inez就在社交網大讚香香：「Stronger and stronger now!!! 由一開始冇乜運動，到而家進步咗極多，Proud of you my dear。」網民都紛紛留言激讚香香顏值極高，依然青春，完全不似41歲。