前TVB「帶貨女王」減肥神話破滅 遊佛寺被揭復胖至300磅 意外撞樣戴假髮阿Bob

現年40歲的陳嘉佳，憑拍攝《老表，你好嘢！》演出「細細粒」一角走紅，本來是肥妹的她，近年堅決減肥，由高峰期的300磅，一度減至150磅左右，雖然之後有過短暫反彈，但幾經努力後，細細粒曾減至110磅，完全是模特兒身材。不過天生愛吃的她，始終抵受不住美食誘惑，近日她到了杭州的徑山寺拜神，目測已重返300磅體重，網民還指她有點像戴了假髮的阿Bob林盛斌。

細細粒體重反彈肥到無頸

細細粒每次現身，她的體重必定是大家的焦點，尤其她一度成為減肥神話，又因為愛吃而令神話破滅。近日細細粒分享到杭州徑山寺拜神的短片到小紅書。片中她長髮披肩，穿上羽絨仍難掩其暴脹的身形，在多個近鏡頭下，她的臉頰顯得異常圓潤飽滿，曾經試過出現的V臉線條，已經消失無蹤，更有網友直言她「肥到無頸」，身材似乎比減肥前更具份量。

細細粒遊佛寺吃巨型素麵

片中的細細粒未有受復胖影響心情，在寺內範圍四處遊覽，又誠心拜佛，祈求身體健康，事業順利，而當天的重頭戲，當然不少得到寺內大吃素菜美食，可說是細細粒最期待的節目，一大碗麵被她瞬間掃清，吃得津津有味，明顯是已經豁出去，將減肥一事拋諸腦後。

細細粒放飛自我想食就食

細細粒去年曾經拍片跟網民道歉，指自己在過年期間，吃了一口母親做的飯菜之後，便一發不可收拾，更令她思考美食令人這麼快樂，為何要減肥。之後細細粒去了多個國家旅行，並且報復式飲食，雖然回家後每天都說要明天減肥，但始終沒有實際行動，她表示自己復胖後外出都要偷偷摸摸，不想被人看到自己復胖的情況。其實細細粒除了復胖外，最重要是會影響健康，網民紛紛勸她要小心注意身體。



