黃翠如分享囝囝點滴 蕭哈哈未足一歲返學勁精靈

黃翠如去年3月，以43歲高齡與蕭正楠誕下囝囝蕭哈哈，黃翠如有仔萬事足，不時在社交網分享囝囝的生活日常和成長片段，就連老公蕭正楠也曾向她「詐型」，指被忽略。昨晚 (10日) 黃翠如再分享短片，當中更見未夠一歲的蕭哈哈已經返學，並坐定定上堂，非常可愛。

黃翠如紀錄很多第一次

黃翠如分享最新近況，片中見她與閨蜜唐詩詠出席婚禮、與老公蕭正楠拍拖去旅行，又記錄低蕭哈哈第一次剪頭髮，及肉緊送給她的牙痕，亦有一家三口出外散步、食飯等，蕭哈哈一支奶，蕭正楠就一支啤酒的父子溫馨畫面，而當中更見僅得10個多月大的蕭哈哈已經返學，並坐定定在地上，專注聽老師說話，非常可愛。

黃翠如獲網民大讚一家三口好幸福

黃翠如寫道：「有些事要好好記低以怕淡忘，一起尋找愛的人，分享愛的人，讓我笑的小東西，倆久別的旅遊，第一個剪髮，傻傻的自拍，返學，兩個男子的浪漫，還有送給我的牙痕，美好的，都是美好的。」網民都紛紛留言大讚一家三口非常幸福，亦有人問黃翠如未夠一歲帶蕭哈哈返學，會否邁向「虎媽」之路？