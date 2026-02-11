羅啟豪懂得平衡心理 無懼比較 偕視障人士合唱意義非凡

羅啟豪（Ramon）與黑暗中對話（香港）基金會合作舉辦《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》，在觀眾熱烈掌聲之下，4場演出圓滿結束，素來深得人緣的Ramon，獲《中年好聲音》家族好友黃博、李佳、顏志恒及太太、丁文俊、劉威煌、林彥言、李𣺊霖、鄧家豪「三代同堂」到場支持，要求極高的Ramon，自評表現可得70分，Ramon分析：「純粹講唱歌，我會給自己85分，有少少位置我差點忘記歌詞，但都算順利過關，至於講嘢始終有進步空間，尤其在漆黑之中演出，我有點思緒混亂，所以整體得70分，希望不斷會進步。」

羅啟豪向難度挑戰

去年12月，Ramon聯乘小王子基金會成功舉行第二次個人演唱會，反應熱烈，小王子基金會緊接與黑暗中對話（香港）基金會合作，遂提出再由Ramon擔綱演出，造就Ramon首次「暗中作樂」，他說：「第一次在全黑伸手不見五指的環境唱歌，我幾乎全程閉上眼睛，感覺好平靜 ，但同時又有些不安，我要好集中精神演出。」事前Ramon最擔心就是忘記歌詞，卻偏偏向難度挑戰，選唱從未公開表演過的《夢中的你》、《完全因你》及《城裏的月光》，更演繹歌詞密麻麻的國語歌《畫中密碼》，他帶笑回應：「《畫中密碼》是自己的歌，忘記歌詞就沒有任何藉口！首先這首歌剛剛推出，好想借這個機會唱給大家聽，而且這首歌感覺好舒服，又第一次有鋼琴版，我覺得好適合這個場合演繹。」

羅啟豪珍惜所擁有的一切

今次音樂會Ramon 分別與其中兩位視障員工William與Sharon合唱《歲月如歌》及《花與琴的流星》，Ramon表示意義非凡：「我選了兩首難度頗高的歌，合唱時彼此本應互望去對準入位，但完全看不到對方的情況下，他們不但歌聲動聽，記歌詞更沒有問題，我非常佩服William與Sharon！」平時常見健全者幫助視障人士，但在今次音樂會，反過來由視障人士負責為觀眾引路，Ramon演出時亦帶出「比較」的信息，令人反思，Ramon說：「在社交平台看到其他人着衫好靚、身材好好，又或者有好多朋友、經常去旅行，我都會好羨慕，幸好自己心理平衡得不錯 ，我會珍惜所擁有的一切，同時專注做好每一件工作，朝着事業上的目標進發！」除了聽Ramon精心挑選的好歌，今次入場觀眾均獲贈《小王子》主題心意卡（於全黑體驗時使用）及活動專屬限量《小王子》木刻杯墊一件（每場不同款式），現場更抽出一位幸運兒，得到Ramon親筆繪畫的心意卡，彌足珍貴。