金像獎2026丨譚耀文澄清「心灰意冷」非不滿提名結果 戥Locker入圍「最佳男配角」開心

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-11 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-11 HKT

昨日《第44屆香港電影金像獎》名單公布「最佳男主角」入圍名單，分別有古天樂《私家偵探》、張繼聰《金童》、梁家輝《捕風追影》、古天樂《尋秦記》、陳家樂《像我這樣的愛情》。雖然譚耀文主演的電影《拼命三郎》去年上映，不少網民估計他有機會在「最佳男主角」入圍角逐，最後可惜未能成功。

譚耀文冇想到迴響咁大

而譚耀文在社交網發文，只留下「心灰意冷」四個字，疑似對失落提名而感到失望和不滿，引起網民熱議。譚耀文以短訊回覆《星島頭條》，否認其事，他表示：「我只因私人工作的事情而抒發了幾個字 ，冇諗到咁大回響，冇事冇事 ，多謝關心！」談到林家熙（Locker）憑《拼命三郎》入圍名角逐「最佳男配角」，譚耀文指在社交網的限時動態，第一時間表示戥對方好開心。

