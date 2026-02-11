索爆「街市天后」成絕響？直播前無預警被解僱 疑樹大招風飯碗不保 怒轟刻薄的人：零留戀

現年34歲前TVB藝員「阿七」吳嘉儀去年初宣布離巢TVB後轉型做KOL，後來更將舞台轉移到香港各區街市，放下身段鬼扮馬賣豬肉，甚至在十號風球下仍堅持在街市直播，成為新一代「街市天后」。上月底「阿七」吳嘉儀自爆有人以莫須有的罪名進行精神脅迫，多次要脅「投訴到被開除」。

「阿七」吳嘉儀沉默一日再發文

事隔多日，公開欺凌事件有新進展，吳嘉儀昨日（10日）突於IG限時動態貼上其工作圍裙、職員證及直播器材的相片，宣佈壞消息：「我今日在LIVE前無預警被解僱了。」沉默一日的「阿七」吳嘉儀今日（11日）再發文：「對於某幾個短視、刻薄、冇禮貌嘅人，零留戀。」

「阿七」吳嘉儀感謝曾經教過她的人

對於被「無預警解僱」，「阿七」吳嘉儀今日在直播專用的IG發文1稱：「這個ACC會在3日內失效。對於某幾個短視、刻薄、冇禮貌嘅人，零留戀。會掛念小店商戶、熱情嘅檔主伙記，會懷念每日在前線一同拼搏的伙伴，感謝會經教過我、幫助過我適應熟習嘅恩人，已經有更好嘅發展在籌備中，擁有共同理念，想進步、想突破，亦非玩弄「政治」的朋友，我們很快再會！」「阿七」吳嘉儀昨日接受傳媒訪問，透露昨晚收到主管通知直播前返公司「傾吓偈」，回到公司後被人事部職員通知「被中止合約」：「我問實際原因，職員回答：唔需要答我，但係主管唔滿意我表現。只能講有粉絲、有業績，但係『疑似』因為樹大招風、不迎合辦公室文化而受到某種對待。」

吳嘉儀曾多次被要脅「投訴到被開除」

「阿七」吳嘉儀曾在IG的限時動態發文：「你有你投訴，我有我做自己。」並指自己長期受到人身攻擊、不實誹謗，提到為工作親自準備造型，卻被惡意批評「醜人多八怪」，有人以莫須有罪名進行精神脅迫，多次要脅「投訴到被開除」，當時她亦公開呼籲：「善事建議一直接受，但網絡欺凌、人身攻擊、無中生有，並且要一直忍受這種被欺凌行為不能接受。不斷以言語脅迫，因為無根據他/她個人要求，就投訴到我被開除，造成本人沉重精神壓力。」「阿七」吳嘉儀阿七過往曾在網上呻委屈，新婚不久已亮紅燈，爆seed鬧爆老公並直斥：「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難！」其後自爆被老公「成衣櫃衫掟出大門」，更被改密碼鎖無家可歸，一度淚灑人前，後來又撰長文發牢騷：「而家啲後生同事（希望係個別啦），啲態度、禮貌…？你叫人工作啲語氣好似命令咁，我好有禮貌喺Whatsapp問佢詳情已讀不回。」

