神尾楓珠與平手友梨奈宣布已成夫妻 自認不成熟望觀眾繼續守護 神木隆之介跟圈外女友登記結婚
更新時間：15:15 2026-02-11 HKT
發佈時間：15:15 2026-02-11 HKT
有「國寶級靚仔」之稱的27歲日本男星神尾楓珠和「欅坂46」24歲前主將平手友梨奈今日透過社交網宣布結婚。他們在聲明中表示：「這次，神尾楓珠和平手友梨奈已經結婚了。各自走過的路交叉，就這樣變成了一條路。我們不會忘記感恩的心情，一同走下去。雖然是不成熟的我們，但希望今後也能溫暖地守護我們。」
平手友梨奈曾奪多個新人獎
神尾於2015年透過日劇《媽媽，我沒事》踏入演藝圈，之後在《不自然死因研究所》與《戀之月》等戲劇演出打開知名度；平手友梨奈則於2016年以欅坂46身份出道，2018年憑電影《響 -成為小說家的方法-》首度擔正演出，獲得日本奧斯卡新人獎、日刊體育電影大獎及石原裕次郎賞新人獎肯定，並自2020年退出欅坂46。
神木隆之介望給予另一半私人空間
此外，《哥吉拉-1.0》日本人氣男星神木隆之介昨日亦宣布結婚消息，透過所屬事務所發表書面聲明，證實已與一名圈外一般女性登記結婚。他在聲明中向一路支持的粉絲表達感謝，並表示未來將以更成熟的心態面對工作與人生，也請外界給予家人與另一半更多私人空間。32歲的神木隆之介2歲即以童星出道，演藝資歷近30年，是日本少數成功從童星轉型的一線實力派演員代表，代表作包括電影《妖怪大戰爭》、《神的病歷簿》、《屍人莊殺人事件》，以及大河劇《鐮倉殿的13人》等。
