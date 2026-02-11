陳凱琳孻仔3歲生日 爭取每個吸金機會

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的老公鄭嘉穎於2018年結婚，並育有三子，陳凱琳近年轉型做KOL，深受品牌及廣告商喜愛，幾乎每日出post都賺緊錢，繼日前出動92歲婆婆sell朱古力，昨日，適逢孻仔Carlos慶祝3歲生日，陳凱琳照樣唔放過吸金機會力sell ，難怪能夠一直穩坐「吸金女王」寶座。

陳凱琳落力介紹場地

陳凱琳在社交網分享短片，片中除了有她與鄭嘉穎肉緊錫錫Carlos的畫面，更見陳凱琳落力介紹場地及場地提供的設施及食物，她以英文發文寫道：「Carlos正式三歲！故事時間到啦！雖然有點晚了，但我真的迫不及待想和大家分享我們小寶貝生日派對的精彩細節！今年年初，我還在苦惱該怎麼為Carlos慶祝這個特別的日子 ，我們知道他喜歡動物，也喜歡在戶外奔跑……經過一番研究（我對兒童派對可是認真的），我們終於找到了完美的場地。」她續指：「我可不是開玩笑，大家都玩得很開心~自助餐超級美味，場地寬敞明亮，孩子們當然也對每個細節都愛不釋手，從裝飾、蛋糕到充氣城堡，無一不讓他們欣喜若狂！最棒的是，一切都安排得井井有條，我完全不用操心（這簡直是媽媽的福音！）祝CarlitoBitoooo生日快樂~我們希望你和我們一樣喜歡這場以叢林探險為主題的派對！」

網民都紛紛留言指陳凱琳現時幾乎每一句內容都是廣告，就連囝囝生日亦不放過任何吸金機會：「繼續全家齊齊賺錢」、「吸金力驚人」、「每一個post都收緊錢」。