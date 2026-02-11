尋秦記｜古天樂宣布2.14推出加長版 宣萱期待古仔唱《今期流行》兼跳舞 雪兒驚喜來港想拍喜劇

古天樂（古仔）、宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、鄭雪兒、姚瑩瑩、雪梨、朱鑑然、黃文標、劉嘉龍等昨晚（10日）出席電影《尋秦記》慶功宴，並即場公布港澳票房衝破8888萬外，古仔表示《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版將於情人節2月14日上映，今日（11日）早上10時預售。

三兄弟再度合體

雖然電視劇《尋秦記》飾演三弟「荊俊」的劉嘉龍，已退出娛樂圈並轉行而未有參與電影版，不過慶功宴當晚亦現身出席，並跟古仔、黃文標三兄弟再度合體。

滕麗名角逐「最佳女配角」開心

對於該片在情人節推出加長版，古仔認為該片談及不同的情，當中有親情、友情等，覺得情人節上映也很適合大家觀看。提到將推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，於2月14日情人節面世。談到相隔多年後再出碟，古仔笑言當然開心，更推出黑膠碟，相當有收藏價值。談到可會考慮舉行簽唱會，古仔笑說：「2月14日會開簽名會，其實好難做到又簽又唱架！」談到最期待古仔會唱那首歌，宣萱笑言好期待古仔唱《今期流行》，如果跳埋舞就更好。鄭雪兒則笑謂好想聽古仔唱Rap歌。在旁的古仔笑說：「做到！但想同做係兩回事。」古仔對於憑《私家偵探》及《尋秦記》在應屆金像獎角逐「最佳男主角」，他表示有兩部戲入圍，所以雙倍開心，自己有份演出的電影都會有信心。談到滕麗名憑《尋秦記》角逐「最佳女配角」獎項，古仔指滕麗名是該片的一份子，當然覺得開心。

鄭雪兒想拍喜劇

居住新加坡的鄭雪兒，笑言回港見到一班朋友好開心，再次見到古仔都忍不住笑。談到她比較少出席該片宣傳活動，她笑說：「咁樣驚喜嘛！好開心又會有開心回憶。」她又指若然有機會都想拍戲，當問到想拍那類型戲種電影？在旁古仔搭嘴說：「Rap囉！」不過鄭雪兒笑言想拍喜劇。