港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價

現年42歲的張嘉兒，於2007年贏得港姐冠軍，入行多年星運平平，一直欠缺代表作，至2015年跟金融才俊Nathan結婚，婚後育有兩女，之後移民至温哥華，近年她當上了地產經紀，不時拍片分享近況外，亦會向網民推介不同的樓盤物業，而且以家長的角度，為網民分析加拿大三大熱門地區的頂尖公立學校，讓家長在置業時，先考慮子女的選校問題，張嘉兒提供如此貼心服務，可知在異鄉搵食艱難。

張嘉兒分析三大地區頂尖學校

張嘉兒在圈中發展一般，但她好學不倦，先後考獲中大公共衞生碩士及正面管教認證講師，舉家移民溫哥華後，更當上了地產經紀，而且不時拍片推介烈治文地區不同的樓盤，由室內家居環境，以至外圍的商場、交通配套，張嘉兒也講解得甚為詳盡，被讚專業，連港姐季軍，現已成為大律師的朱千雪，對於張嘉兒的推介，也不時給讚支持。

張嘉兒拍片介紹樓盤夠專業

近日張嘉兒再次拍片分享置業資訊，但今次卻不時樓盤介紹，而是以家長角度，分析加拿大三大熱門地區，包括溫哥華、烈治文及本拿比的頂尖公立學校，她表示用最新出爐的《2025年BC省小學成績報告》作出分析，根據學生閱讀、寫作和數學成績進行評分，之後張嘉兒就三大地區，逐一介紹排名前列的公立小學，不少移民家長對她的分析紛紛讚好，對她的地產經紀事業有很大助益。

張嘉兒曾推介補習學校引公關災難

張嘉兒不時拍片分享育兒心得，但去年她在小紅書分享一段帶同兩個囡囡去補習機構的影片，透露女兒補得很開心，又大讚兼宣傳該機構。想不到有網民留言，批評該補習機構內部管理不善，而且經常為學生更換老師，張嘉兒拍片推介補習學校，卻引發了公關災難，始料未及。

