羅毓儀林俊其東莞預支蜜月 酒店房直擊深夜穿浴袍歎宵夜 準備甜蜜下半場

現年29歲的羅毓儀，早前在TVB的戀綜節目《女神配對計劃》，成功跟同齡的高大帥哥林俊其撻著，除了不時公開拍拖放閃外，更學足曾展望、葉蒨文這一對以情侶檔孖住搵真銀。近日羅毓儀拍片介紹東莞好去處，而且益埋男友齊齊出鏡，吸金之餘亦可以在酒店溫馨一晚，預支蜜月。

羅毓儀跟林俊其情侶價入住酒店

羅毓儀跟林俊其在節目《女神配對計劃》後，譜出長短腳之戀，除了獲得無數網民祝福外，二人更已經見了家長，林俊其早前便帶羅毓儀回家食飯，林媽媽對囝囝女友十分滿意，一心等著喝新抱茶。羅毓儀跟男友打得火熱，拍片吸金亦預男友一份，近日二人到東莞展開兩日一夜之旅，更事先張揚以1790元的情侶價入住酒店，最讓人意想不到是當羅毓儀介紹酒店房間時，林俊其在下午時間去了洗手間刷牙，令羅敏儀忍不住笑他，並質疑男友早上沒有刷牙。

林俊其玩機動遊戲嚇到臉青

羅毓儀之後跟男友去了有「廣東版迪士尼」之稱的龍鳳山莊，小情侶盡情享受二人世界，但兩人玩起機動遊戲時的反應，卻形成強烈對比，趣味十足。在玩海盜船及小型過山車時，羅毓儀全程表現興奮，享受刺激快感，相反林俊其則面露「忍耐」之色，看來生得高大威猛的他，反而不及細細粒的羅毓儀大膽。

羅毓儀按摩期間偷望男友

由於當天下著毛毛細雨，林俊其和羅毓儀提早回到酒店，改為享受按摩服務，疲勞盡消，而羅毓儀就算在按摩期間，也是甜絲絲偷望男友，充滿著少女情懷，治癒感滿滿。至深夜時份，二人穿上酒店浴袍，繼續邪惡活動，原來是點了外賣，由送餐機械人送上房間，包括有炒米粉、粥及串燒，飽餐一頓，畫面亦到此為此，相信二人要繼續下半場活動，令人又羨又妒。

