Marc Anthony開腔談好友碧咸家人不和：極度遺憾 Victoria考慮重返舞台與「辣妹」開巡場

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家近日深陷家庭糾紛風波。長子Brooklyn日前發出長篇聲明，控訴父母長期破壞他的婚姻，並指母親Victoria在其婚禮上行為不當，他們的家族好友歌手Marc Anthony都被牽連，因他曾在Brooklyn婚禮上稱Victoria才是當晚最美麗的女人。

Marc指家族裂痕「極其遺憾」

拉丁歌王Marc Anthony昨日（9 日）接受訪問時首度打破沉默，形容這段家族裂痕「極其遺憾」。他指自己與碧咸一家相識數十年，看著孩子們長大，更是細仔Cruz的契爺，他強調碧咸一家是一個「非常美妙的家庭」。針對Brooklyn在聲明中指控母親Victoria於婚禮上「搶舞」且舉止令新娘落淚的細節，Marc雖然拒絕評論具體內幕，但暗示目前公眾所知的資訊「並非全然的事實」，語氣中透露出對這對老友的支持。面對接踵而至的家庭負面新聞，Victoria的化妝事業卻非常暢旺。她於去年9月推出的粉底」賣斷市，知情者表示：「這幾個月是Victoria人生中最差勁的日子，但在事業上卻表現得相當出色。她的產品在聖誕節前後原本已賣得好好，自從Brooklyn發表決裂宣言後，產品銷量更急升。」

Spice Girls密謀舉辦全球復出巡唱

另外，為慶祝成軍30周年，組合辣妹（Spice Girls）正密謀今年舉辦全球復出巡唱。以往對開騷極度抗拒的「Posh Spice」Victoria，傳聞今次態度大幅軟化，並考慮重返舞台。消息指Victoria 此舉除了是為了紀念團體里程碑，更是希望藉着回歸樂壇的強大聲勢，轉移公眾對家族內訌的關注，重建個人形象。近日Victoria更在網上分享慶祝辣妹隊友Emma Bunton生日時，與幾位隊友合唱的影片，只有Mel B未有出席。片中她們合唱辣妹經典名曲《Viva Forever》，並由Cruz彈結他伴奏，因而令VIctoria復出傳聞更加甚囂塵上。若巡唱成真，將會是5位成員自2012年倫敦奧運後的首度合體演出。

獲批准發行「辣妹紀念硬幣」

雖然巡唱具體日期尚未公佈，但英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）已獲批准於今年發行「辣妹紀念硬幣」。業內人士指出，這類國家級紀念活動通常伴隨着重大的巡唱舉行。皇家鑄幣廠自2020年推出「音樂傳奇系列」，曾推出樂隊Queen、「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）、大衛寶兒（David Bowie）等人的貨幣。