金像影后傳被封殺無損女兒富貴生活 16歲女臉容精緻極高顏值 年花88萬留學做王菲細女校友

憑內地劇《還珠格格》走紅的金像影后趙薇，自2021年被列為「劣迹藝人」後，沉寂多時，多次試水溫復出未見成功。趙薇於2024年公開與新加坡籍商人黃有龍已離婚多年，二人的女兒「小四月」黃新已甚少再曝光，近日網上流出小四月的影片，已長得亭亭玉立。

趙薇女兒亭亭玉立

趙薇的女兒小四月今年便16歲，近日在其IG限時動態分享影片，見到小四月如媽媽趙薇擁有大眼睛，樣子標緻甜美，穿上杏色連帽衛衣的她，一頭啡金色長髮打扮新潮，拎起手機對鏡自拍，又跟隨音樂唱歌，甚有表演欲。

不少網民見到趙薇囡囡小四月的近照，大讚小朋友暴風式成長，變成高顏值少女，而且去年曾現身時，小四月的身材高䠷，目測已有170厘米身高。網民又指小四月似女團成員，臉容精緻越大越靚。

趙薇女兒讀瑞士貴族學校

49歲的趙薇與富商前夫黃有龍於2008年結婚，兩年後誕下女兒小四月，最終離婚收場。雖然婚姻失敗，卻無損趙薇對女兒的栽培，有指小四月在瑞士讀書，學校位於阿爾卑斯山上海拔1,200m的位置，建於1949年的艾格隆學院為瑞士貴族學校，宿舍的山頂木屋別具特色，是國際知名的私立寄宿學校，每年費用約88萬起，同校校友有王菲細女李嫣。

