Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

趙露思失語症後直播「玩命」 吞過敏蜂蜜即現反應 為8位數收益硬撐近半月

影視圈
更新時間：20:30 2026-02-10 HKT
發佈時間：20:30 2026-02-10 HKT

27歲內地女星趙露思2024年底爆出患失語症，更傳出有嚴重抑鬱，體重跌至84磅，還流出「癱坐輪椅」的畫面。趙露思去年再鬧出與經理人公司銀河酷娛鬧翻，事業一度停擺的她，終憑內地劇《許我耀眼》成功逆襲，重返觀眾視線。趙露思恢復演藝事業，更積極開直播做公益助農，近日有網民發現趙露思不顧健康，在直播中玩命。

趙露思公益助農

趙露思自失語症後，健康狀況引起大眾關注。有指趙露思今年1月底曾做公益助農直播，當時介紹大量農產品，其中推廣蜂蜜時，更無視自己對蜂蜜過敏問題，就算旁邊有人提醒，趙露思仍堅持在鏡頭前試食，最終導致頸部出現過敏反應。

相關閱讀：內地女星趙露思近況曝光！ 與68歲名媛謝玲玲罕同框 因患上分離性障礙症停工多時

近日趙露思現身公開場合，為綜藝節目《不好笑就露宿街頭》拍攝，有不少網民在社交平台公開當日的照片，見到趙露思自食蜂蜜後，已超過10日，仍見到其頸上有過敏痕跡，趙露思用上粉底遮掩，仍清晰可見頸上一撻撻紅痕。

趙露思態度敬業

不少網民對趙露思的敬業態度表示稱讚，但有人認為趙露思應為自己的健康著想，避免接觸過敏原，粉絲更建議偶像不要強迫自己進食過敏食物，有工作人員事後透露，趙露思已服用抗過敏藥物緩解。

趙露思沒收佣金

據指趙露思今次的助農直播，沒有收取任何佣金，還將所有的銷售額直接歸屬當地農戶，傳出收益高達3,400萬人民幣（約3,839萬港元）。趙露思表示活動的初衷為幫助四川滯銷的農產品，未來仍會繼續以無償方式參與類似的公益活動。

相關閱讀：《許我耀眼》開播7大看點必睇！趙露思演野心女扮有錢人 搭檔霸總陳偉霆演技大爆發

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前