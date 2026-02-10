趙露思失語症後直播「玩命」 吞過敏蜂蜜即現反應 為8位數收益硬撐近半月

27歲內地女星趙露思2024年底爆出患失語症，更傳出有嚴重抑鬱，體重跌至84磅，還流出「癱坐輪椅」的畫面。趙露思去年再鬧出與經理人公司銀河酷娛鬧翻，事業一度停擺的她，終憑內地劇《許我耀眼》成功逆襲，重返觀眾視線。趙露思恢復演藝事業，更積極開直播做公益助農，近日有網民發現趙露思不顧健康，在直播中玩命。

趙露思公益助農

趙露思自失語症後，健康狀況引起大眾關注。有指趙露思今年1月底曾做公益助農直播，當時介紹大量農產品，其中推廣蜂蜜時，更無視自己對蜂蜜過敏問題，就算旁邊有人提醒，趙露思仍堅持在鏡頭前試食，最終導致頸部出現過敏反應。

相關閱讀：內地女星趙露思近況曝光！ 與68歲名媛謝玲玲罕同框 因患上分離性障礙症停工多時

近日趙露思現身公開場合，為綜藝節目《不好笑就露宿街頭》拍攝，有不少網民在社交平台公開當日的照片，見到趙露思自食蜂蜜後，已超過10日，仍見到其頸上有過敏痕跡，趙露思用上粉底遮掩，仍清晰可見頸上一撻撻紅痕。

趙露思態度敬業

不少網民對趙露思的敬業態度表示稱讚，但有人認為趙露思應為自己的健康著想，避免接觸過敏原，粉絲更建議偶像不要強迫自己進食過敏食物，有工作人員事後透露，趙露思已服用抗過敏藥物緩解。

趙露思沒收佣金

據指趙露思今次的助農直播，沒有收取任何佣金，還將所有的銷售額直接歸屬當地農戶，傳出收益高達3,400萬人民幣（約3,839萬港元）。趙露思表示活動的初衷為幫助四川滯銷的農產品，未來仍會繼續以無償方式參與類似的公益活動。

相關閱讀：《許我耀眼》開播7大看點必睇！趙露思演野心女扮有錢人 搭檔霸總陳偉霆演技大爆發