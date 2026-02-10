AK 盼MIRROR再開小組騷 忙拍劇不知公司再登記「makers.weare」社交帳號 出席音樂節預告會帶好朋友到場

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）到沙田出席記者會，宣布將參與「CON-CON MIX SOME MUSIC!」音樂節，獲大批「生粉」到場應援，更與幸運粉絲玩遊戲及合照。

自認30多年動漫迷

AK屆時會與香港及日本歌手同台演出，身為動漫迷的他，期望能與同日演出的高橋洋子集郵，因自小已很喜歡她所唱的動漫主題曲，又指當日會選唱動漫歌及自己的作品。問到其動漫歌單是否很豐富？AK自認是30多年的動漫迷，相信與大家一樣聽過不少歌，「選了幾首陪大家成長、耳熟能詳的歌，大多是廣東話版，相信香港人會更有共鳴，當日我更會帶位好朋友到場一起玩！（是女生？）幾好交情、是兄弟，但不是MIRROR的兄弟，邊有咁易請到兩位MIRROR成員。」他又表示儲很多動漫周邊，剛入行時已買了不少，是彌補兒時的夢想，但最近兩年少買，因已沒地方安置，希望多賺錢有大貨倉再繼續收藏。

3月底將會推出新歌

繼新男團ZPOT，Makerville被發現再登記「makers.weare」社交帳號，有網民估是新團隊、亦有指是宣傳帳號，AK表示正忙於拍劇，並不知情，笑言知道ZPOT已非常緊貼資訊。另有指公司將動員拍攝新綜藝節目，AK表示已收到通知，但因忙拍劇未知詳情，最近與ROVER比較多合作，至於MIRROR成員將以不同組合開騷，AK表示想與Lokman開騷、也希望再開小組騷，「希望各位老闆考慮我哋！」AK指新年只有幾日假，情人節也在工作中度過，他指新劇戲份已拍完一半，久未拍劇的他，指拍了十多組後便進入狀況，非常享受，會珍惜不多的拍攝機會，他指有其他拍攝正等待自己，上半年以拍攝為主，而3月底將會推出新歌。