《東張》女神「舊愛」離巢！效力TVB八年 曾數臭女藝人「吸毒收兵」怒轟冇道德？

節目《福祿壽訓練學院》參賽者黃潤成曾涉獵不少行業，亦曾穿梭電視台做特約演員，直到2018年底加入TVB成為藝人。黃潤成經過8年發展，去年未見有新作推出，昨日（9日）在IG宣布離巢TVB，正式畢業。

黃潤成晒TVBuddy合照

黃潤成在IG貼出兩張照片，與一眾離巢藝人一樣，在公司大門口與TVBuddy合照，另一張則是與好友陳建文的合照，開心在工作時認識對方。黃潤成留言：「又完成咗一段喜怒哀樂嘅里程碑。」

黃潤成在文中感謝教演戲的羅冠蘭：「感恩這8年在電視台磨練倒點同鏡頭做朋友、感恩能在訓練班承師戲劇教授羅冠蘭老師，但最大嘅收穫都係認識到呢位真兄弟（陳建文）」。黃潤成有感懷才不遇阻礙發展：「雖然這些年未能盡顯小弟嘅戲劇才華，但我仍會喺其他不同領域繼續展現我的光。」

利穎怡：好快見

黃潤成又透露未來的發展方向：「未來亦會繼續擴展喺室內裝飾設計及流行鼓教育嘅領域，要裝修或學鼓嘅朋友要諗清楚先搵我，因為我對裝修或教學嘅質素、熱誠同執着會嚇親你。感激所以幕前幕後關照過小弟嘅弟兄姊妹，保重，江湖見《TVB藝員 黃潤成 2018-2026》」。

不少網民祝福黃潤成外，多位圈中人也有留言，其中利穎怡疑有暗示，未知二人是否有合作：「好快見！」而同為《福祿壽訓練學院》參賽者的黃建東則表示：「好開心可以一齊做福祿壽訓練學院。ur so talented！！期待江湖再合作」。

41歲的黃潤成為演員兼樂隊享樂團鼓手，兼爵士鼓導師及鼓樂演奏家，同時是室內設計師、裝修技師及判頭。黃潤成入行多年，多演閒角或沒有名字的角色，直到近年才見戲份增加，狂《巾幗梟雄之懸崖》中飾演新爺首席顧問「陳茂龍」。

黃潤成數臭「舊愛」

黃潤成去年在社交平台大數「舊愛」，指同屬TVB的女藝人「喺TVB起兵工廠」，又與《東張西望》導演過從甚密，更爆出食大麻等嚴重指控，之後又追擊「陳大小姐」：「道德？！邊界感／同理心-1k嘅人，仲講乜X嘢道德！讀X數、腦裝草、垃圾三觀、無藥可救！」鬧出風波。