「影壇女漢子」驚爆患惡疾「肚大如懷孕」體重暴脹 扶牆走路險失明驚險一刻曝光

「影壇大亨」向華強太太陳嵐（向太）夫妻感情要好，不時在網上拍片大爆私生活，原來早在20多年前，向太曾肚大如籮似足懷孕，原來是患上惡疾，嚇得丈夫陪伴到外地，接受治療。

向太原身形好瘦

向太今日（10日）在微博分享新影片，透露曾在20多年前檢查出有腦下垂體瘤，雖然很小卻壓著腦部，影響到身體誤以為懷孕，腹部脹大如就快臨盆，其實肚內全是空氣。向太表示當時自己好瘦，只有90幾斤（約54公斤），但整個人臃腫：「懷向佐快生的樣子，一個禮拜啊，莫名其妙啊，所有症狀是懷孕症狀，很奇怪吧？」

向太內分泌跟荷爾蒙受影響

向太坦言腦下垂體很細，可是控制全身很多器官：「我到現在，那個內分泌跟荷爾蒙都有影響，就是我不吃不喝，我都不會瘦回以前。」向太當年曾考慮做伽瑪刀（Gamma Knife），用於腦部的立體定位放射手術技術，但最終怕精準度不足傷及腦下垂體，最終放棄。

向太亦曾為病情到美國求醫，當時的技術可在臉上打開一個缺口，將腫瘤拿掉，再將臉部蓋起來，只是向太憶述：「可是那你掀臉的過程，其實這邊（臉部）的神經線會斷，就怕臉癱，所以我就不敢嘛。」向太慶幸自己的腫瘤剛好在一個不會變壞的地方，最終一拖便是十年。

向太贊助小孩治療費用

原本與腫瘤共存的向太，在一次偶然機會下的善意之舉，而認識台灣的腦科權威。向太提到12年前有人與她聯絡，希望幫助一位小朋友多活兩年，因小孩當時已活不過三個月，癌症已長到腦幹裡，做手術很難處理甚至有即時死亡風險。對方的父母無法承擔延長兒子壽命的治療費用，才搵向太幫忙，向太也大方出手贊助，為小朋友多爭取幾年與父母相處的光陰。

向太微創手術撿回一命

沒料到向太的善意舉動，讓她結識到台灣的腦科權威，更被告知其病情漸趨嚴重，如眼睛瞎了便無法挽回。向太本來想跟老公向華強商量，卻已出事。向太表示：「可是隔一天我去上班，然後我約了人開會在​​中環，一下車我就要扶著牆走路了，我沒有平衡了，扶著牆上電梯，去人家餐廳都是一直扶著牆，那我就知道完蛋了，我等下回去就要跟老公商量，還是要去了。」

向太指丈夫向華強第二天便飛到台灣，先行在當地檢查及了解一下，才跟醫生約時間，帶她到當地做微創手術。向太撿回一命後，笑稱危險已解除，但身形回不去，仍然臃腫，就算60日辟穀不食飯，不進食任何東西依然無法變瘦：「不是因為病，我真的，我不會容許我可以這麼胖。」

