夜王｜廖子妤咀黃子華太衝擊「斷片」 謝君豪圓夢被大批靚女包圍 王丹妮向70歲媽媽生取經聽秘聞

謝君豪、廖子妤、王丹妮出席電影《夜王》香港群星首映禮，謝君豪戲中扮演大豪客，經常包場，所以拍攝時被大班舞小姐包圍，他形容︰「好開心，心花怒放，因為八九十年代夜總會盛行嘅時候，我剛剛畢業，冇錢，又冇Uncle哥哥帶我去呢啲地方見識。」

謝君豪「跳老舞」有Feel

謝君豪指今次拍戲大開眼界，故事圍繞夜場發生，笑言「夜長夢多」，拍之前要做資料搜集，去夜總會考察，還有專家從旁講解夜總會歷史，事後都有跟太太分享所見所聞，不擔心太太不高興。他跟廖子妤有感情線，一起「跳老舞」，事前都要去上堂學舞步。廖子妤、王丹妮演夜總會公關領班，事前向在職的「媽媽生」取經。王丹妮表示聽媽媽生分享了許多趣事、辛酸事，學習控制場面，應付難搞的客人，要如何令客人有賓至如歸的感覺，她說：「嗰個媽媽生好好酒量，杯杯清，又教我哋點樣防醉，同埋保護啲舞小姐，聽到我哋個個都嘩嘩聲！」

廖子妤拍到失憶

廖子妤補充指這位媽媽生已70歲，外表後生，聽她分享由50年代至今的職場經歷，「佢講嘅內容超乎我哋嘅想像，又提及名人嘅秘聞，原來呢個世界係咁嘅，但係要有職業道德，聽完唔可以講。」談到廖子妤、黃子華的親熱戲，她說看到劇本時，驚喜到大嗌，「諗唔到跟子華有關係！」王丹妮都笑問她是否畀錢疏通導演吳煒倫加戲。問到錫黃子華的感覺？她表示：「同之前陳家樂一樣，受到劇烈衝擊，我會唔記得晒。」叫觀眾入場欣賞。