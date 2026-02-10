Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「御用師奶」黃梓瑋誓要重返黃金期 豁出去接受醫美大改造：唔可以再差落去

影視圈
更新時間：12:07 2026-02-10 HKT
發佈時間：12:07 2026-02-10 HKT

入行36年的黃梓瑋在TVB工作近30年年，粗略估計拍過逾300部劇集，雖然大多飾演師奶、富婆等綠葉配角，不過觀眾都對她依然留有深刻印象，曾被譽為「御用師奶」。早年黃梓瑋進軍內地社交平台帶貨直播，曾挑戰100港元在街市買三餸一湯的短片引起內地網民熱烈討論，黃梓瑋曾表示人生因此出現轉變：「呢個算係自己宣傳自己方式，都可以算係一個新出路。」

黃梓瑋靠醫美尋回人生第二春

近日57歲的黃梓瑋又再搞搞新意思，豁出去為TVB新節目《醫美直擊 首爾篇》擔任「測試員」，去醫美大國韓國，尋回人生第二春。黃梓瑋坦言：「我喺1993年開始加入影視圈，拍電影開始到而家已經有30幾多年，入行之後見過咁多靚女，都會覺得自己唔夠標青，永遠都係做一個群眾。」

相關閱讀：專訪｜「御用師奶」黃梓瑋讀淘寶大學學直播 強攻抖音搵真銀公開博主掘金秘訣

黃梓瑋被星探發現開始拍電影

黃梓瑋小時候從未想過加入娛樂圈，畢業之後試過做會計，不過因性格活潑好悶，過了不久便辭工創業開時裝店，可惜生意不景，最後聽到商台請人，於是膽粗粗走去見工，結果加入商台廣告部工作，其後被星探發現開始有機會拍電影，第一部參演電影就是成龍主演的《城市獵人》，到了1993年正式踏進影圈，曾拍過不少電影，拍得最多是周星馳的電影，如《破壞王》、《審死官》等，其後在朋友介紹加入電視台，曾在亞視、有線、港台等不同平台做特約演員，直至1996年才正式簽約TVB。今次在節目上，有不少黃梓瑋的早期相片曝光，當年她確實擁有一副青春無敵的樣子，與現在師奶形象截然不同，難怪她說：「點解今次有咁大決心參加這個節目，我我發覺唔得喇，我唔可以再畀自己再差落去，如果今次這個節目真係可以畀我去返10年前，我稱為黃金期啦，我相信站行出嚟嘅自信，展露喺人前，會感覺自己真係似個藝人，而家我係似個師奶。」

黃梓瑋早在2000年與圈外男友結婚

黃梓瑋早在2000年與圈外男友結婚，不過當時相當低調，連公司都不知道結結婚一事，黃梓瑋覺得結婚是自己的私隱，所以不想太多人知道，原來黃梓瑋的媒人是羅浩楷，黃梓瑋的老公早已在電影中留意黃梓瑋，因為跟羅浩楷學唱歌，便透過羅浩楷撮合，二人拍拖兩年後結婚並育有兩子，大仔早年到外國升學，細仔亦已經中學畢業，兩母子似足餅印。黃梓瑋早年因身體出現毛病，受荷爾蒙影響暴肥30磅，她曾說：「拍《公公出宮》係肥到最高峰，可能年紀大開始機器壞，連公司都開口叫我諗辦法減一減。」結果韓馬利叫黃梓瑋一齊跳舞做運動，廖麗麗又介紹她去看中醫針灸，在耳仔針灸了一個月，竟然很快回復之前磅數。

相關閱讀：TVB御用師奶黃梓瑋都進軍內地！曾演成龍電影電台出身封綠葉王

