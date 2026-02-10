Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魏浚笙親手寫揮春送粉絲 有減肥攻略不怕食應節糕點增磅 跟女友同是「三合」生肖有信心馬年行運

影視圈
更新時間：00:15 2026-02-10 HKT
發佈時間：00:15 2026-02-10 HKT

魏浚笙（Jeffery)今晚（9日）到尖沙咀出席時尚品牌期間限定店宣傳活動，吸引了大批粉絲到場守候。

Jeffery唔識「馬上風」意思

今年Jeffery繼續寵粉絲，昨天花了兩小時親手寫了過百張揮春，打算在新年前送給支持他的粉絲，預祝大家馬年，馬上幸福、一馬當先、馬年好運，在馬年一起勇往直前。他更特別準備了一些隱藏版揮春，於網上搜尋一些馬圖案跟着來畫，可惜畫出來卻似牛更多。Jeffrey更在網上徵求一些關於馬的好意頭字句，得到很多不同意見，很多人提議他寫「馬上收工」及「馬上退休」，不過也有人搞鬼提議「馬上風」，起初Jeffrey 還以為意思是馬上瘋狂，怎知剛到場與工作人員談及，才知道真實意思，他也無奈地說：「真的被吹脹！」

魏浚笙自覺減肥易過增肥

Jeffrey透露，今年差不多準備收爐，期待新年應節吃糕點增磅，他表明今年不怕吃得太多而身型暴漲，因他已經有減肥攻略，覺得減肥易過增肥，他笑指，自己的攻略就是，踩機一次效果不夠，那便踩兩次，一定可以抗衡新年糕點。問他可有找堪輿學家指點一下馬年運程？Jeffrey笑指，請教了網上「大神」的高見，得知屬虎的他今年有「三合」，因此馬年會行好運及大旺，而且女友屬狗也是「三合」之一，這個組合真的很得意，加上自己今年沒有犯太歲更為開心。

Jeffery預告行花市不介質被捕獲

此外，Jeffery預告，今年打算到沙田、元朗及銅鑼灣等地逛花市，並表明，若然當日狀態好的話便不會遮遮掩掩，問他不怕會被粉絲圍觀嗎？Jeffrey 覺得被人「捕獲」也是開心事，問到可會在花市買桃花？他說：「藝人是需要桃花的，但沒有打算買桃花，計劃會買桔，希望馬年大吉大利。」

