Lolly Talk孖坂部佩莎合體晒170長腿 網民推舉組「九頭身」限定女團

影視圈
更新時間：19:15 2026-02-09 HKT
發佈時間：19:15 2026-02-09 HKT

《全民造星IV》八位遺珠組成的女團 Lolly Talk，最近與公司的經理人合約已經在11月底完結，各人去向未明，並積極搵出路。其中，兩位成員陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）近日聯同女團VIVA成員Carina(李晞彤)及《造星IV》60強止步的坂部佩莎合體拍片，挑戰火辣舞蹈，引起網民熱議，更有人熱烈推舉四女成為「期間限定」的新女團。

Tania搵坂部佩莎狂扭纖幼「蛇腰」

四位年輕女將年齡介乎在21至24歲間，除了外貌青春甜美，個性可愛，更擁有完美的九頭身比例，四女平均身高170cm起跳。事緣，Tania孖坂部佩莎於上月拍了一條跳舞片，二人狂扭纖幼「蛇腰」，表現合拍，並吸引了同是170cm的阿妹和Carina 的關注，即留言自薦：「170cm ganggang i wanna join next time!!!!」。

四人全黑打扮上陣

未料到一個留言，火速促成四女合體拍片跳辣舞，日前，她們以全黑打扮上陣，齊齊穿上熱褲，大曬招牌逆天長腿跳舞，相當吸睛，不少網民在社交網留言激讚，更有人發文推舉她們做期間限定的新女團，表示：「平均腿長起碼42寸，啊妹 -甜辣路線，Tania - 知性文青路線 ，Carina - 時尚運動路線，莎莎 -日系搞笑路線，唔係講笑……做一年限定女團捧得過。」坂部佩莎亦有留意到貼文，並留言謂：「日系搞笑幾有想法，我諗諗。」更有不少人大讚：「阿妹fit咗好多」、「呢d先叫女團，之前造星已經覺得妹同莎莎超靚又夠高」、「好似幾有睇頭，model group」、「高質女團！」

