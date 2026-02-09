Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許紹雄28歲女兒出道殺入司儀界 許惠菁加盟Bob林盛斌旗下 畢業於頂尖學府精通三語轉闖娛圈

影視圈
更新時間：19:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-09 HKT

資深演員許紹雄（Benz雄）去年10月癌病離世，享年76歲。許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）自爸爸逝世後，多次在社交網發文表達不捨。許惠菁近日似乎已走出喪父陰霾，今日（9日）在社交網透露有新開始，獲得不少圈中人留言送上祝福。

許紹雄女兒向主持界發展

許紹雄的28歲女兒許惠菁早於2023年結婚，曾獲爸爸打本七位數搞生意。許惠菁返港生活後，不時拍YouTube片，更見到爸爸出鏡，可見許惠菁對幕前工作甚感興趣。許惠菁今日在IG公布，已加盟林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，定位以商業活動司儀、企業及典禮主持、影視與網絡主持、生活品味與餐飲活動工作為主。

相關閱讀：許紹雄逝世100日 愛女許惠菁發文悼念：還是萬般不捨

林盛斌感謝許惠菁信任

許惠菁上載新相，並透露自己跳出舒適圈：「半年前嘅我點都唔會諗到呢段時間會需要經歷接二連三嘅變化，3個月內一次又一次咁推我出comfort zone，但係老土啲講句，when life give you lemons, make lemonade. 好感激呢段時間有屋企人同一班朋友嘅陪伴，關懷令到整杯lemonade嘅過程容易好多。」

許惠菁又感謝林盛斌邀請她加入公司：「期待新嘅學習新嘅嘗試，請大家多多指教啦！」林盛斌也在帖文下留言：「我要好多謝你嘅信任，相信我哋嘅團隊，我哋大家一齊俾心機，一齊進步。」許惠菁亦再表達謝意：「真心多謝你！以後一齊努力！多多指教」。許惠菁回覆傳媒時謙稱沒有資格繼承父業，仍然要學習，並相信做得開心，爸爸許紹雄會支持其工作。

許惠菁被指具備國際視野

另一條影片，以「專業主持、內容創作者與跨界創業家」介紹許惠菁的新動向，當中提到許惠菁自小在演藝氛圍中成長，深受影視文化薰陶，具備極佳的鏡頭感。而且許惠菁以一級榮譽學位畢業於頂尖學府，精通流利英語、廣東話及普通話，能於國際化場合中無縫切換語言，還形容許惠菁「具備國際視野、睿智談吐與開朗氣質的全方位主持人。」

而林盛斌回應傳媒表示，早在許惠菁拍YouTube片時已留意對方，覺得兩父女互動好開心又溫暖，加上感覺清新，因而展開洽談。林盛斌還透露公司的經理人已開始為許惠菁接洽幾個工作，希望盡快成事。

相關閱讀：許紹雄女兒繼承亡父「資產」承擔家庭重任 短時間內極速成長：追趕爸爸敬業精神

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
51分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT