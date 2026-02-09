許紹雄28歲女兒出道殺入司儀界 許惠菁加盟Bob林盛斌旗下 畢業於頂尖學府精通三語轉闖娛圈

資深演員許紹雄（Benz雄）去年10月癌病離世，享年76歲。許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）自爸爸逝世後，多次在社交網發文表達不捨。許惠菁近日似乎已走出喪父陰霾，今日（9日）在社交網透露有新開始，獲得不少圈中人留言送上祝福。

許紹雄女兒向主持界發展

許紹雄的28歲女兒許惠菁早於2023年結婚，曾獲爸爸打本七位數搞生意。許惠菁返港生活後，不時拍YouTube片，更見到爸爸出鏡，可見許惠菁對幕前工作甚感興趣。許惠菁今日在IG公布，已加盟林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，定位以商業活動司儀、企業及典禮主持、影視與網絡主持、生活品味與餐飲活動工作為主。

林盛斌感謝許惠菁信任

許惠菁上載新相，並透露自己跳出舒適圈：「半年前嘅我點都唔會諗到呢段時間會需要經歷接二連三嘅變化，3個月內一次又一次咁推我出comfort zone，但係老土啲講句，when life give you lemons, make lemonade. 好感激呢段時間有屋企人同一班朋友嘅陪伴，關懷令到整杯lemonade嘅過程容易好多。」

許惠菁又感謝林盛斌邀請她加入公司：「期待新嘅學習新嘅嘗試，請大家多多指教啦！」林盛斌也在帖文下留言：「我要好多謝你嘅信任，相信我哋嘅團隊，我哋大家一齊俾心機，一齊進步。」許惠菁亦再表達謝意：「真心多謝你！以後一齊努力！多多指教」。許惠菁回覆傳媒時謙稱沒有資格繼承父業，仍然要學習，並相信做得開心，爸爸許紹雄會支持其工作。

許惠菁被指具備國際視野

另一條影片，以「專業主持、內容創作者與跨界創業家」介紹許惠菁的新動向，當中提到許惠菁自小在演藝氛圍中成長，深受影視文化薰陶，具備極佳的鏡頭感。而且許惠菁以一級榮譽學位畢業於頂尖學府，精通流利英語、廣東話及普通話，能於國際化場合中無縫切換語言，還形容許惠菁「具備國際視野、睿智談吐與開朗氣質的全方位主持人。」

而林盛斌回應傳媒表示，早在許惠菁拍YouTube片時已留意對方，覺得兩父女互動好開心又溫暖，加上感覺清新，因而展開洽談。林盛斌還透露公司的經理人已開始為許惠菁接洽幾個工作，希望盡快成事。

