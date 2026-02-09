向展鵬誓要養「阿B」終老 為愛駒月花4萬都覺值得丨名人雜誌

講求生活品味的向展鵬，除了收藏不少名貴鑽飾、手錶、奢侈品牌手袋及服裝等外，更是一名馬主，趁着新一年馬年他與大家分享養馬的樂趣，並祝願大家馬年大吉。

撰文：鄺芷瑩 攝影：朱偉彥

向展鵬表示對「阿B」是養開有感情，誓言要養牠一世。

9歲開始騎馬的向展鵬（Jeffrey），笑言到現時為止有40多年經驗，原本未想過會養馬，因為10年前開始不少人學騎馬，若然沒有私人馬匹要輪候馬術中心所提供的馬，輪候等待名單好長，亦覺得一星期騎馬一次只有半小時，或者遇上天氣不佳行雷閃電而未能策騎，所以9年前就決定做馬主認養愛駒「阿B」。

養退役馬要考試

向展鵬坦言有人買馬以作參加賽事，但未必會「養過世」，若然不受供養的馬下場會人道毀滅，又指當年「阿B」只得4歲曾出賽1、2次，但整傷過腳，由於馬匹曾有傷患則不能再出賽，便加入了雙魚河馬術中心認養名單。他稱馬術中心會經過甄選後，視乎退役馬匹能否成為教學之用，也會讓會員認養成為馬主，他說：「每季都會有幾匹馬，有些做不到學校的馬就會人道毀滅，『阿B』好彩可以做到，就給我們輪候試下策騎，首次要在教練面前可以策騎到步行、跑、快跑等，讓教練睇到你跟這隻馬可不可以配合到，如果配合到就有機會養隻馬，之後仲要考馬房管理，所以裝馬鞍、沖涼等都要識。」

向展鵬笑指睇中「阿B」，皆因合眼緣，當年幾匹馬當中是最醜樣，幾乎沒太多認養對手，但經過一年飼養後就變成馬術中心內最好的馬，令不少人感到後悔，更有人提議不如一齊飼養，不過他沒有應承。

認養馬要先考能否與馬匹配合到，又要考馬房管理，所以裝馬鞍、沖涼等都要識。

向展鵬笑指「阿B」是當年幾匹馬當中最醜樣的一匹，但他覺得「阿B」合他眼緣。

從馬背跌下也不怪牠

談到愛駒名字「阿B」的由來，向展鵬笑言阿B的編號是B4032，接受訓練期間馬夫也稱牠為「阿B」，於是索性跟隨叫「阿B」，又大讚「阿B」性情溫馴，帶牠吃草或策騎，感覺好舒服又寧靜，就算天氣熱也不介意，之後就會帶「阿B」返馬房沖涼，更笑謂：「當牠狗仔咁養！」

為了飼養「阿B」，向展鵬透露每個月花費3萬至4萬，但未計醫療費用，雖然「阿B」現年13歲，亦尚算年輕。雖然他早前策騎「阿B」時跌下來，搞到他入院往了成個月，不過並不會怪責「阿B」。他說：「我覺得養牠是值得，跟牠有感情，不會因整跌落嚟就不養牠，若我不養牠就無人養牠，因為跌過人落嚟，其他馬主可能驚都不敢養，那麼牠就會被人道毀滅，所以我一定會養到牠終老。」

事業發展順利的向展鵬祝大家跟他一樣「馬上有錢」。

被戴上賀年帽飾後，「阿B」立即想丟掉它，十分有性格！

當年被指「醜樣」的「阿B」，現已是馬房中最好、最靚的馬。

犯太歲 一年入院4次

去年蛇年向展鵬經歷住了4次醫院，從事保險公司高層的他，透露過年時覺得胃痛，捱到公司開年儀式後才入院，留院2星期後沒大礙。而第2次入院，他笑言因醉酒在家中浴室不小心跣倒，撞穿個頭；第3次則是策騎愛駒「阿B」跌下來；至於第4次在家中的房間跣倒，撞到個頭要縫12針。他說：「我間房原本鋪地毯，因為之前養狗轉換雲石地板易打理，又換了新拖鞋，唔知係咪剛開始168減肥方法，身體弱啲！早上起身可能暈暈哋就跣一跣腳，個頭撞落去床邊。這次第4次入院，我照X光、磁力共振同啲骨都無事，都係不幸中之大幸。」屬猴的他笑言可能蛇年「犯太歲」，不過保險工作收入也頗豐盛，現在仍為營業額「追數」，過多兩年後會收到特別花紅3,900萬元。

向展鵬自幼開始騎馬，馬術精湛的他更識得打馬球。

向展鵬一向喜歡馬匹，圖為他與侏儒馬合攝。

自資錄歌圓夢

一向熱愛唱歌的向展鵬，去年自資錄製歌曲，他表示計劃錄製6首歌，其中3首翻唱歌手的歌，另外3首歌則由監製張家誠為他度身訂造。他說：「之前已經錄好《問我》、《假如》同《戀愛預告》，喺網上平台會聽到，農曆年前亦會推出我個人新歌《爭氣》，之後都會有第5、6首歌，其中一首歌是國語歌，因為講國語唔標準，亦特登請來老師教導，到時他會跟場到錄音室。依家想法既然自己幾十歲都未拎過新人獎，不過會諮詢下藝人朋友問意見，又睇下會唔會去電台宣傳。」

熱愛唱歌的向展鵬自資錄歌，並找來監製張家誠為他度身訂造3首作品。

擔任保險公司高層的他下屬人數有幾百，他表示希望今年可超過1000人。

馬年事業願景

說到馬年祈望，向展鵬笑言除了會多點時間陪伴愛駒「阿B」，希望大家也要身體健康。擔任保險公司高層的他，坦言曾想過半退休作息，最後都想投放更多時間先與同事並肩作戰拼搏。現時其下屬人數有幾百，目標今年希望可超過1000人。而在Instagram追蹤人數超過十萬的向展鵬，原來因很少留意傳來的訊息而損失好多機會。他說：「試過有個香港品牌陀飛輪手錶，想叫我戴他們的手錶宣傳，仲有髮型屋公司想贊助我剪髮，同埋香港設計師推出個人品牌，可以穿他們的服裝。其實我成年都無睇過訊息，一年後先睇到，以後都會多留意網上訊息。」