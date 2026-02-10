Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「周慧敏前情敵」晒富貴飯局 歎頂級盛宴生活寫意 曾傳獲倪震力追介入他人戀情？

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-10 HKT

曾效力TVB的47歲女星陳穎妍（Anita）已淡出幕前多年，近年生活一直保持低調，只間中在社交平台分享生活點滴。近日陳穎妍上傳一組到高級餐廳用膳的照片，奢華的盛宴，以及陳穎妍絲毫未變的凍齡美貌，引起網民熱議。

陳穎妍不似將「奔五」

照片中可見，陳穎妍身處一間格調高雅的私人包廂，穿上白色針織上衣配搭黑色蕾絲短裙，打扮高貴又不失時尚。陳穎妍靠在露台的照片，大晒一雙美腿，而另一張半身自拍照，見到陳穎妍容光煥發，皮膚緊緻飽滿，臉上絲毫不見歲月痕跡，完全不似即將「奔五」，獲網民大讚「美貌依舊」、「氣質女神」。

相關閱讀：TVB前女星淡出多年凍齡有術不似45歲 曾傳介入周慧敏戀情又有同性密友

陳穎妍當晚品嚐的盛宴同樣吸睛，菜式極盡精緻講究，當中包括以木盒盛載登場的烤雞、賣相如藝術品的蝦肉刺身、牛扒及多款海鮮等，搭配高級威士忌，盡顯其生活品味及財力，生活無憂寫意，猶如闊太一般。

陳穎妍疑愛得低調

陳穎妍在娛樂圈消失多時，但未有完全停工，據悉在今年1月中，陳穎妍仍有接司儀工作。感情方面，陳穎妍曾於2006年傳出獲倪震瞞住周慧敏力追，翌年又鬧出與同性經理人Polly有影皆雙，最終緋聞不了了之。陳穎妍近年疑有圈外另一半，其IG每年11月都會分享慶祝周年紀念，估計感情穩定愛得低調。

相關閱讀：44歲陳穎妍逆齡進化撞樣全盛時期江嘉敏 被指介入倪震周慧敏戀情再傳斷背情

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
3小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前