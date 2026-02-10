「周慧敏前情敵」晒富貴飯局 歎頂級盛宴生活寫意 曾傳獲倪震力追介入他人戀情？

曾效力TVB的47歲女星陳穎妍（Anita）已淡出幕前多年，近年生活一直保持低調，只間中在社交平台分享生活點滴。近日陳穎妍上傳一組到高級餐廳用膳的照片，奢華的盛宴，以及陳穎妍絲毫未變的凍齡美貌，引起網民熱議。

陳穎妍不似將「奔五」

照片中可見，陳穎妍身處一間格調高雅的私人包廂，穿上白色針織上衣配搭黑色蕾絲短裙，打扮高貴又不失時尚。陳穎妍靠在露台的照片，大晒一雙美腿，而另一張半身自拍照，見到陳穎妍容光煥發，皮膚緊緻飽滿，臉上絲毫不見歲月痕跡，完全不似即將「奔五」，獲網民大讚「美貌依舊」、「氣質女神」。

相關閱讀：TVB前女星淡出多年凍齡有術不似45歲 曾傳介入周慧敏戀情又有同性密友

陳穎妍當晚品嚐的盛宴同樣吸睛，菜式極盡精緻講究，當中包括以木盒盛載登場的烤雞、賣相如藝術品的蝦肉刺身、牛扒及多款海鮮等，搭配高級威士忌，盡顯其生活品味及財力，生活無憂寫意，猶如闊太一般。

陳穎妍疑愛得低調

陳穎妍在娛樂圈消失多時，但未有完全停工，據悉在今年1月中，陳穎妍仍有接司儀工作。感情方面，陳穎妍曾於2006年傳出獲倪震瞞住周慧敏力追，翌年又鬧出與同性經理人Polly有影皆雙，最終緋聞不了了之。陳穎妍近年疑有圈外另一半，其IG每年11月都會分享慶祝周年紀念，估計感情穩定愛得低調。

相關閱讀：44歲陳穎妍逆齡進化撞樣全盛時期江嘉敏 被指介入倪震周慧敏戀情再傳斷背情