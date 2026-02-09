Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李佳芯拍攝慈善基金宣傳短片 關心長者所需化絕望為可能

影視圈
更新時間：17:15 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-09 HKT

仙氣女神李佳芯（Ali）離開TVB自組工作室，工作上作多方面嘗試，同時參與不同慈善工作，Ali去年獲邀任支援基層長者醫療慈善大使。

老得有尊嚴

Ali日前為慈善基金拍攝宣傳短片，介紹機構為基層長者提供的免費醫療服務，當中包括義診、流動牙科、置換膝關節等多方面的服務。拍攝期間，Ali大派「福利」，自掏腰包請拍攝團隊歎健康飲品，又跟義工牙醫慶祝生日，盡顯親民一面。身為慈善大使，Ali眼見到不少長者對醫療需求大，她感觸表示︰「年輕時，我們有足夠時間、體力去選擇，長大後，頓然明白要珍惜每一個得來不易的機會。而對許多長者而言，面對身體機能的變化而顯得無能為力時，一次機會，就能從絕望轉化為可能，讓他們重獲該有的尊嚴，所以我希望自己可以出一份力，支持社會各界投放更多資源。」

Ali希望以自身的一點影響力，去喚醍大眾關懷基層長者，將愛心傳承。她說：「每一個人都會老，幫助今日的長者，其實都是了將來的自己以及所愛的人，一齊去建立一個更有溫度、尊嚴的社區，希望自己老去時，都會有人溫柔扶我們一把。」

