超級碗｜Bad Bunny中場騷拖Lady Gaga跳拉丁舞 特朗普狼批可怕糟糕

波多黎各饒舌巨星Bad Bunny於香港時間今日在「第60屆超級碗」中場騷任表演嘉賓，他以波多黎各文化為主題驚艷全場，拉丁天王Ricky Martin和美國天后Lady Gaga都驚喜現身。

舞台上舉行婚禮

Bad Bunny將場館變成大型街頭派對，在世界級舞台上演出多首熱門金曲，並成為中場騷史上第一位全程使用西班牙語表演的歌手。舞台呈現了波多黎各風情，可見甘蔗田、傳統刨冰攤檔及婚禮場景。Lady Gaga於中段現身，與Bad Bunny合唱其熱門歌曲《Die With a Smile》的新編版本，被視為今屆表演最大驚喜之一。Ricky Martin作為同樣來自波多黎各的天王，登場與Bad Bunny合唱，為整段「拉丁慶典」氣氛推上高峰。

Bad Bunny熟悉的舞台元素「小房子」在超級碗再現，象徵着波多黎各的家園。智利裔男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）和荷里活知名女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）與饒舌歌手Cardi B等重量級嘉賓都客串演出。演出中，有一對情侶穿上婚紗及禮服，Bad Bunny宣布他們已結為夫妻，後來大會證實二人確實在演出中完婚了，非常特別。

美式足球聯盟（NFL）早前宣布由Bad Bunny任超級碗中場嘉賓，已惹來爭議，大會表示從未考慮更換表演嘉賓，並稱歷來幾乎每位中場騷主角都曾面對類似批評。Bad Bunny則在公開場合呼籲觀眾「不如學吓西班牙文」，顯示他無意為風波退縮。本月初舉行的格林美獎上，Bad Bunny贏得「年度專輯」，成為格林美史上首張奪此獎的西班牙專輯。由於他曾在格林美狠批「ICE（美國執法及移民局）滾」，美國總統特朗普（Donald Trump）亦批評Bad Bunny的演出差勁，「超級碗中場騷絕對是可怕的，有史以來最糟糕的表演之一！這毫無意義，是對美國最大的侮辱，並不代表我們的成功、創造力或卓越的標準。」