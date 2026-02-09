Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

94歲胡楓遭72歲女星強吻高調「宣示主權」：我嘅男朋友 網民笑稱難為修哥有「虐老感」？

影視圈
更新時間：15:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-09 HKT

娛樂圈「長青樹」胡楓（修哥）上月才度過94歲生日，因在圈中人緣極好，獲大批朋友慶祝，但今年缺少「緋聞女友」羅蘭到賀。沒想到近日一位「重量級」女星突然在自己的72歲生日派對上，公布胡楓是「我嘅男朋友」，更親吻「放閃」，卻被網民笑指在胡楓眼中似乎閃過半秒不情願的神情，笑言似「虐老」。有網民笑指：「做乜無啦啦強吻修哥」、「放過老人家啦」、「畫面太震撼啦」。

肥媽胡楓合唱《友誼之光》

周美鳳近日在小紅書分享一條影片，見到眾人為肥媽（Maria Cordero）慶祝生日，周美鳳還留言爆料：「肥媽今年生日又有新『男朋友』」，震驚不少網民。影片中，見到肥媽搵胡楓一齊合唱《友誼之光》，又大搞氣氛，指現場有不少人在胡楓唱歌時，父母都未出世：「你點會唱得比佢哋差。」

相關閱讀：TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人

「黑妹」李麗霞一直拎住手機，屏幕對住胡楓，估計是做人肉提詞機，幫胡楓記歌詞。不過唱到「始終也是朋友」一句時，肥媽突然改歌詞，望住胡楓深情唱出「始終也係我男朋友」，哄得現場大笑。

李麗霞讚胡楓「極品」

肥媽唱完後問眾賓客：「O唔OK呀呢件？同意嗎？同意呀！」肥媽又笑稱：「我哋幾孝順，溝條仔都要問過老竇。」「黑妹」李麗霞大讚胡楓是「極品」，肥媽即「宣示主權」趕走好友：「你唔好行咁埋呀，我㗎條仔。」胡楓對肥媽的「示愛」毫無反應，只簡單向壽星女表示：「祝你生日快樂！」

肥媽主動錫胡楓臉頰

胡楓之後又與肥媽合唱徐小鳳的《隨想曲》，字字鏗鏘唱出一句「心裡無慾無求」。最後在眾人合唱生日歌兼影大合照時，肥媽忽然伸出手，將在她左邊的胡楓拉向自己，又吻向對方臉頰，十分開心。不過有網民就奇怪肥媽的舉動，笑指：「你生日點解要咀修哥」、「肥媽可能想咀後生仔，但隔籬只得修哥」，亦有網民為肥媽平反，認為她的行為較西化，親吻臉頰只是禮儀。

相關閱讀：胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
46分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT