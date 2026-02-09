94歲胡楓遭72歲女星強吻高調「宣示主權」：我嘅男朋友 網民笑稱難為修哥有「虐老感」？

娛樂圈「長青樹」胡楓（修哥）上月才度過94歲生日，因在圈中人緣極好，獲大批朋友慶祝，但今年缺少「緋聞女友」羅蘭到賀。沒想到近日一位「重量級」女星突然在自己的72歲生日派對上，公布胡楓是「我嘅男朋友」，更親吻「放閃」，卻被網民笑指在胡楓眼中似乎閃過半秒不情願的神情，笑言似「虐老」。有網民笑指：「做乜無啦啦強吻修哥」、「放過老人家啦」、「畫面太震撼啦」。

肥媽胡楓合唱《友誼之光》

周美鳳近日在小紅書分享一條影片，見到眾人為肥媽（Maria Cordero）慶祝生日，周美鳳還留言爆料：「肥媽今年生日又有新『男朋友』」，震驚不少網民。影片中，見到肥媽搵胡楓一齊合唱《友誼之光》，又大搞氣氛，指現場有不少人在胡楓唱歌時，父母都未出世：「你點會唱得比佢哋差。」

相關閱讀：TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人

「黑妹」李麗霞一直拎住手機，屏幕對住胡楓，估計是做人肉提詞機，幫胡楓記歌詞。不過唱到「始終也是朋友」一句時，肥媽突然改歌詞，望住胡楓深情唱出「始終也係我男朋友」，哄得現場大笑。

李麗霞讚胡楓「極品」

肥媽唱完後問眾賓客：「O唔OK呀呢件？同意嗎？同意呀！」肥媽又笑稱：「我哋幾孝順，溝條仔都要問過老竇。」「黑妹」李麗霞大讚胡楓是「極品」，肥媽即「宣示主權」趕走好友：「你唔好行咁埋呀，我㗎條仔。」胡楓對肥媽的「示愛」毫無反應，只簡單向壽星女表示：「祝你生日快樂！」

肥媽主動錫胡楓臉頰

胡楓之後又與肥媽合唱徐小鳳的《隨想曲》，字字鏗鏘唱出一句「心裡無慾無求」。最後在眾人合唱生日歌兼影大合照時，肥媽忽然伸出手，將在她左邊的胡楓拉向自己，又吻向對方臉頰，十分開心。不過有網民就奇怪肥媽的舉動，笑指：「你生日點解要咀修哥」、「肥媽可能想咀後生仔，但隔籬只得修哥」，亦有網民為肥媽平反，認為她的行為較西化，親吻臉頰只是禮儀。

相關閱讀：胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因