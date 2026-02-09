Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮

更新時間：21:30 2026-02-09 HKT
發佈時間：21:30 2026-02-09 HKT

內地一間娛樂製作公司日前在佛山舉行「2026我們的年會」，星光熠熠場面極度盛大，雲集中港兩地逾半百位藝人，陣容鼎盛得宛如一場大型頒獎典禮，足見該公司在行內的號召力。

年會歌舞昇平

從現場照片可見，晚會筵開數十席，舞台上不僅有大型LED屏幕，更有精彩的歌舞表演，將現場氣氛推至高潮。一眾藝人盛裝出席，包括資深演員潘志文、韓馬利與老公杜燕歌、胡定欣、馬德鐘、陳山聰、張兆輝、曹永廉、蕭正楠、陳敏之、鍾舒漫、關楚耀、陳思齊、莊思敏及導演葉念琛等，約半百藝人到場。

其中金剛拎住咪現身時，似主人家般在場內穿梭，有如擔任司儀與台下嘉賓互動，逗得全場笑聲不斷。而眾多藝人中，趙永洪顯得尤為興奮，整晚化身「集郵」狂人，在宴會中與一眾好友合照。

趙永洪分享合照

從趙永洪分享的照片，見到他與陳敏之、菊梓喬、郭政鴻、江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）、張彥博等合照，而陳瀅、湯寶如、李思捷、蔡淇俊、吳國敬也成為不少賓客的集郵對象。

