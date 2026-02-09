游學修再揸ViuTV咪牌受訪破封殺傳言 擸「生氣」公仔到場被沒收

游學修在1月尾出席Tyson Yoshi歌曲《1994 前傳》-《追 CHASING THE WIND》微電影首映禮，後因在ViuTV的相關報道中「被消失」，鬧出游學修被ViuTV封殺的風波，其後游學修在社交平台以各種方式表達不滿、諷刺；2月初，游學修在一個YouTube直播節目中態度有變，透露有電視台前輩主動致電關心。

游學修收193公仔？

游學修昨晚（8日）現身賀歲片《金多寶》首映禮撐場，首次回應封殺風波，稱這只是一件小事，又說原本打算帶ViuTV吉祥物「生氣」到場，但經理人怕他搞事而沒收。他指公仔是一名男團成員送給他，雖然他不透露是誰，但在追問下，他稱對方是單位數男團成員，問是否正「被放假」的那位？他再說不方便透露，並希望他與對方都能大步檻過，暗示乃ERROR成員193（郭嘉駿）。

游學修同ViuTV無吵架

對於他提到有前輩主動關心，問到該前輩是否充當了和事佬？游學修說：「不是和事佬，從來都無吵架，我見有些人誤會了，是不是我有鬧人，真的沒有，我好乖，是有觀眾發現這件事，替我不開心。之後有前輩同我溝通完，了解後，都希望開開心心，他是我十分重視的前輩，誤會過了就算。我事前都不知發生甚麼事，希望無得罪人。」稱可能首映那天太多人，ViuTv才會漏了他，見今晚ViuTV如常採訪他也表示很開心。問他可有就此事找ViuTV高層了解？他笑言不會突然打電話給他們，如果高層找他會秒聽電話，而老闆古天樂亦未有就此事與他聯絡。

游學修要提高曝光率

提到那位主動找他的前輩，游學修表示對方是ViuTV的前輩，不欲透露對方是誰，問到對方可有給他意見？他說：「我作為小朋友，不應該把對話內容說出來，我只是想表達對方好好人，十分關心我。（他是代表電視台找你？）沒想過這一點，他純粹是關心我。（之前你在網上呻請不到Viu的藝人合作？）那是吳肇軒的網文，我留言問幾時到我，我好耐無上過Viu，無機會玩，見同公司的林家熙、胡子彤都有份上節目，所以才留言『搲撈』。（之前《試當真》都請不到Viu的藝人？）那時請不到都有好多原因，現在想『搲撈』，這行最重要曝光。之前HOY TV話請我上節目，我都等緊，最好可以一起搞旅行團。」