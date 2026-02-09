金多寶｜李尚正認公司「地震」工作有新安排 楊詩敏自薦入《卧底旅行團》拍住盧頌恩

李尚正、楊詩敏、金燕玲、呂爵安、鍾雪瑩、金燕玲等主演昨天晚上（8日）出席賀歲片《金多寶》首映禮。李尚正、楊詩敏（蝦頭）和盧頌恩（妹頭）一起受訪。

李尚正穿波叔V字泳衣慶功

對於呂爵安「V的承諾」，李尚正稱露V無問題，如有3億票房更會以波叔泳衣示人，笑指美感行先，「我是健康性感！」又叫楊詩敏、盧頌恩齊齊V。楊詩敏搞笑稱︰「我都好想V，但就被導演（翁子光）拒絕！」盧頌恩稱︰「我試過性感，大家可以上網找來看，現在無條件再騷。我有一件隱惡揚善的泳衣，惜仍未找到機會穿。」談到謝票，楊詩敏稱下周到美國登台，故出發前會盡量謝票，李尚正自言得閒，一有謝票場就會出席。

李尚正剩一年多合約

另外，有線寬頻高層大地震，李尚正、盧頌恩作為有線旗下電視台HOY TV的藝人，他們稱是「死約藝人」，合約期還有一年多，工作上會有新方向，而已安排的工作暫未有影響，他們的《卧底旅行團》也將拍新一輯。李尚正指今天回公司開會，笑言要向公司要求為《卧底》加入新血，楊詩敏即舉手自薦，盧頌恩稱無要求，亦不敢說加人工，笑言工作量不太多就可以，問到希望公司多開拍節目讓她與靚仔合作？她指有李尚正一個就可以。