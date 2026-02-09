Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金多寶｜李尚正認公司「地震」工作有新安排 楊詩敏自薦入《卧底旅行團》拍住盧頌恩

影視圈
更新時間：13:15 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-09 HKT

李尚正、楊詩敏、金燕玲、呂爵安、鍾雪瑩、金燕玲等主演昨天晚上（8日）出席賀歲片《金多寶》首映禮。李尚正、楊詩敏（蝦頭）和盧頌恩（妹頭）一起受訪。

李尚正穿波叔V字泳衣慶功

對於呂爵安「V的承諾」，李尚正稱露V無問題，如有3億票房更會以波叔泳衣示人，笑指美感行先，「我是健康性感！」又叫楊詩敏、盧頌恩齊齊V。楊詩敏搞笑稱︰「我都好想V，但就被導演（翁子光）拒絕！」盧頌恩稱︰「我試過性感，大家可以上網找來看，現在無條件再騷。我有一件隱惡揚善的泳衣，惜仍未找到機會穿。」談到謝票，楊詩敏稱下周到美國登台，故出發前會盡量謝票，李尚正自言得閒，一有謝票場就會出席。

李尚正剩一年多合約

另外，有線寬頻高層大地震，李尚正、盧頌恩作為有線旗下電視台HOY TV的藝人，他們稱是「死約藝人」，合約期還有一年多，工作上會有新方向，而已安排的工作暫未有影響，他們的《卧底旅行團》也將拍新一輯。李尚正指今天回公司開會，笑言要向公司要求為《卧底》加入新血，楊詩敏即舉手自薦，盧頌恩稱無要求，亦不敢說加人工，笑言工作量不太多就可以，問到希望公司多開拍節目讓她與靚仔合作？她指有李尚正一個就可以。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
49分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT