原來視咁的丨《愛．回家》劇情Cult出網絡洗版 網民力撐證TVB編劇創意無限

TVB在網絡上被針對已經不是新聞，一班haters經常無的放矢，詆毀TVB劇集「無新意」，是否真確明眼人一望而知。從劇集、節目一直成為收視冠軍，這類謠言不攻自破。擺事實，講道理，絕對無任歡迎。事實上TVB一直力求創新，在投入數碼化，致力多元發展方面向來不遺餘力，在經營myTV SUPER，開啟tvb.com提供精彩資料，成績有目共睹。

周嘉洛、焦浩軒發揮得淋漓盡致。

葱頭跟三太咀嘴相認一幕，瞬間炸爆討論區。

而上周一集《愛．回家之開心速遞》的鄉音戲中戲《媽媽在哪兒2》更是神來之筆。故事由廢青安周嘉洛、艾頓壯焦浩軒飾演兩兄弟，千里尋找飾演母親的三太樊亦敏開始。期間遭到無良舅父李啟傑、表哥陳浚霆及表嫂鄺潔楹欺凌，最後演父親的葱頭丘梓謙出現解救。單睇陣容已令人忍俊不禁，加上夾雜鄉音、英語及各人誇張演繹，場面混亂得來笑位不絕。周嘉洛貫徹《痞子殿下》的發揮，焦浩軒配合得淋漓盡致。驚艷的是演鹹濕老爺的李啟傑，演藝學院紅褲子出身的他，每下punch line都拿捏得恰到好處。好戲還在後頭，結尾驚現葱頭跟三太咀嘴相認一幕，這份年齡差距22載的世紀一吻，瞬間炸爆討論區。網民對劇情更是一面倒正評，有網民表示「今集坐定定睇完先洗碗」，亦有留言「有以前嘅風味夠癲」、「雖然無聊但好笑」、「好耐無笑得咁癲」、「笑到肚痛啲劇情完全估唔到」。KOL飛天爺爺更提議《媽媽在哪兒2》拍成2026年台慶劇，上述留言足令一班haters噤聲。無厘頭情節還夾雜霸道總裁、《尋秦記》、不老症、UFO外星人及經典台詞等元素，聽落都覺癲，這份癲狂正是港產片當年賴以成功的要素。

無良舅父李啟傑、表哥陳浚霆及表嫂鄺潔楹欺凌周嘉洛、焦浩軒。

《愛‧回家之開心速遞》這份癲狂，拍出「無厘頭」元素。

拍出「無厘頭」氛圍

美國電影學者David Bordwell評論香港電影黃金時期的風格為「盡皆過火，盡是癲狂」（All too extravagant, too gratuitously wild），形容當時港產片風格誇張、充滿活力且不按常理出牌，展現出強烈的娛樂性和獨特神采，《愛．回家》正好繼承了這份風格。其實《愛．回家》玩cult已非首日，不過今集玩得特別癲引起網民關注。其實上周還有一集講述龍家在劫機事件中被挾持，大龍生羅樂林跳降落傘逃生，劇情及畫面既漫畫化且刻意粗糙，拍出時下網劇「無厘頭」的氛圍。《愛．回家》能成為王牌劇集擁有大批擁躉，經常高踞收視榜首，不無原因。