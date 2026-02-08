Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘇永康為籌款體驗視障生活 太太仔仔力撐一同參與 張衛健獲驚喜慶生：好耐無人同我唱生日歌丨獨家

影視圈
更新時間：23:15 2026-02-08 HKT
發佈時間：23:15 2026-02-08 HKT

蘇永康與太太馮翠珊（Anita）及兒子蘇展弘（Jazz）聯同擔任愛心大使的張衛健（Dicky）日前出席《心光傲行》步行籌款活動，期間他們戴上眼罩，親身體驗視障。現場一班視障人士除了表演唱歌外，更大顯舞藝，獲得全場掌聲。

蘇永康連續第7年參與

第七年參與該活動的蘇永康，透露曾居住心光學校對面，當年兒子只有一歲多，兒子經常透過玻璃欣賞街外景色，經常陪伴兒子的他，發現該學校慈善活動橫額，於是自薦參與，由2019年開始參與至今。蘇永康除了一家三口齊齊出動為慈善出力之餘，他更找來一班圈中好友參與。他說：「我今年搵張衛健幫手，佢除咗擔任愛心大使，佢自己仲捐埋錢。之前梁漢文、雷頌德都曾經參與呢個活動，自己都係盡量幫手。」談到戴上眼罩體驗視障，蘇永康坦言只是步行一段路，也感覺很困難，又指胡定欣曾參與該活動體驗後，對方除下眼罩後也險些喊出來，而該校是視障兒童特殊學校，他更認為這類機構好值得幫忙讓大眾認識。4歲開始學打鼓的Jazz，大讚視障人士樂隊表演好叻，雖然他們有視障問題，但也能夠以樂器伴奏演出。在旁的Anita透露兒子所讀的學校也曾舉辦過體驗視障的活動，又指兒子剛才戴上眼罩到活動現場，聽從引領員指引步行，這個過程是很好的體驗。

張衛健將數字蠟燭調轉

2月8日是張衛健的61歲的生日，在場人士齊齊唱生日歌為他預祝賀壽。最驚喜一班粉絲亦為他安排生日會，更特別訂製盲盒，是偶像曾演過12個角色造型公仔，送給他作為生日禮物。一向愛錫粉絲的張衛健，亦逐一跟粉絲合照。張衛健切蛋糕時，將蛋糕上的數字蠟燭調轉擺放，表示自己將會是15歲最後一日，相當搞笑。

張衛健為太太張茜準備愛的禮物

張衛健笑指在自己15歲的最後一日參與活動，非常意義，並謂近距離見證視障人士進行升旗儀式，雖然不算好複雜的動作，但對他們來說是很用心去做。他說：「睇到佢哋樂隊唱歌、跳舞，亦會做主持，覺得好感動！又見到身邊蘇永康一家，可以同小朋友一齊參與咁有意義活動，身教係好好。現場仲好多家長都一齊為我唱生日歌，我巳經好耐無人同我唱生日歌啦！」提到粉絲為他送上驚喜生日會，張衛健笑言當然驚喜，正日生日會跟好友及家人吃飯慶祝。當笑指他好忙碌，身為壽星仔的他，表示快將到情人節外，2月18日更是太太張茜生日。張衛健笑說：「我依家準備緊生日禮物畀太太㗎啦！係驚喜，需要付出，但同錢銀無關係，係用愛造出來嘅生日禮物。」對於生日願望，張衛健坦言發覺想世界和平也不簡單，自己每日祈禱其中一項祝願身體健康外，亦求主保佑世界和平，希望大家開心。

Big Four初三出發美國巡演

另外，提到Big Four巡迴演唱會美國站演出，蘇永康透露將於農曆年初三出發，由於時差關係及兒子需要返學，不會帶同兒子同行，但適逢太太到當地工幹，屆時會前來會合。他說：「太太遲過我哋一星期先飛來美國，佢會陪兒子幾日，之後有嫲嫲、外婆睇住佢。」蘇永康又指會將香港演出在美國原汁原味表演出來，只是改動多了一、兩首國語歌，因為當地比較多華人。

