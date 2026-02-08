Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非常檢控觀丨陳煒豪言下次着「三角褲」找數 馬德鐘4月開騷除衫要諗諗

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-08 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-08 HKT

馬德鐘、陳煒、賴慰玲及吳偉豪等今日（8日）到尖沙咀出席《非常檢控觀》宣傳，現場播出游嘉欣強吻吳偉豪幫抹咀一幕，不過當叫兩人再示範時，吳偉豪只肯將忌廉噴在手背上讓游嘉欣啜走，賴慰玲亦起哄，提議張馳豪啜忌廉，眾人隨後又玩幫手扮靚和美甲遊戲等。

馬德鐘有不捨感覺

陳煒身穿背心短裙，笑言剛從馬來西亞回港所以不怕凍，由於她講過收視好，穿的裙會越來越短，問今日是否找數？她表示係，更笑言下次會是「三角褲」，馬德鐘就指陳煒越來越短，自己就會越來越長和越着越多。兩人指對新劇的收視和口碑均滿意，大家也很支持，所以很開心。劇集將會播到初四完結，馬德鐘已有不捨的感覺，也希望除了官方活動外，也想全部演員在過年時聚會，順道派利是。提到陳煒剛去完馬來西亞，她表示已8年沒去當地，很多粉絲也專程從不同地方來見她，又買很多香料及食材等讓她帶返港，令她爆喼。

馬德鐘4月廣州開騷

馬德鐘將在4月中在廣州開騷，他指好想邀請大家一起去，希望他們有時間可以做特別嘉賓，對於佘詩曼指馬德鐘曾邀請她當嘉賓，不過自己當日沒有時間，馬德鐘就表示其實沒有正式邀請她，但也知道對方很忙，不過他透露到時會有特別環節，讓大家有驚喜，問到是否要操肌？他說：「不嬲都有操，除衫就真係要諗。（鞭打本王？）吓！喺個台上做呢下？」而他讚陳煒也唱得，指本來演唱會於去年12月舉行，當時曾邀請過陳煒，但她有工作，而陳煒聽到即指現在得閒，更即時報名做嘉賓，提議陳煒到時着三角褲做嘉賓，馬德鐘聽後即表示「咁就掂喇！」

