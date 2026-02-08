Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「玄學天后」雲文子奇門遁甲 預測馬年星運 MIRROR「老地方」開騷 阿佘宣萱難覓良緣丨名人雜誌

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-08 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-08 HKT

即將踏入馬年，一向關注娛樂圈動向，被稱為「玄學天后」的香港知名堪輿學家雲文子，以奇門遁甲預測藝人的運勢，她直指男團MIRROR不會解散，在農曆11月或會在「老地方」開演唱會，惟3、4月要小心不良是非；模範夫婦馬國明與湯洛雯在夏天後或會迎來子女緣；「黃金盛女」佘詩曼及宣萱則難覓良緣。除了本地演藝圈外，近期碧咸與大仔Brooklyn的矛盾更是惹來熱議，雲文子推算二人之間的矛盾或會在夏天越演越烈！ 撰文：多莉

近期當紅男團MIRROR屢傳解散及團隊不和，雲文子即向粉絲派發定心丸，指今年絕無解散機會，「值符在宮位代表出名、團結、名氣以及地位的意思，可化解不良或不愉快的事。」又指MIRROR適合在農曆5月進行宣傳或計劃，而在農曆11月左右即有機會舉行演唱會。至於鏡粉最關心的開騷場地，會重返紅館還是進軍啟德新場館？雲文子表示應該會約定粉絲在「老地方」（亞博Arena）見面。不過，雲文子亦強調團體在農曆3、4月或逢是非或不良消息出現，須小心應對。而在訪問之後，MIRROR成員現身網上粉絲見面會時，果然透露今年12月將齊人開演唱會。

娛樂圈的感情發展一直都是大眾茶餘飯後的熱門話題之一，「黃金盛女」佘詩曼以及宣萱的感情動向備受關注，但雲文子則認為兩人在馬年難覓良緣，她分析指，佘詩曼在馬年破太歲，容易破財，雖在感情上不乏追求者，但即使有對象亦易受心理狀態和外在因素影響，從而關係被破壞，因此建議靜候2027年。雲文子認為宣萱的桃花運會在入秋後較旺，「宣萱容易在興趣班或者學習場所遇心儀對象，但二人或會無疾而終。」她建議對方可穿着白色、金色或銀色的服裝，有利桃花運。

馬明靚湯夏天子女緣旺

而湯洛雯自2023年與馬國明拉埋天窗後，不時被指孕味濃，兩人出席活動時多次澄清傳聞，並指對生B抱持順其自然的心態。被問到兩人在馬年能否造人成功？雲文子透露他們的子女緣在夏天之後先會旺盛，她亦提醒湯洛雯需保重身體，「在農曆6月以及7月，靚湯需注意婦科健康以及做足養宮，才會在下半年有機會懷孕。」

衛詩雅宜北上發展

在馬年，生肖屬馬、鼠、牛以及兔是犯太歲，但雲文子則認為屬鼠的衛詩雅今年在事業上會多元化，更可以開心搵銀，「犯太歲是指會有變動，但有3成人會在此階段一飛沖天，而衛詩雅則是其中之一！」她分析指衛詩雅今年手腳易受傷，但在約農曆9月時，個人運勢強旺，會有新的發展方向，甚至可以嘗試北上發展，因北方有利她。

林峯演藝生涯迎高峰

至於男神林峯在2025年憑《九龍城寨》以及《尋秦記》爆紅後，雲文子看好他在馬年的發展，延續輝煌。她以奇門遁甲的卦象推算出，林峯的命格有太歲臨驚門相生旺，「林峯太歲得力，會得到公司和粉絲的愛戴，而驚門則是一鳴驚人，他的演藝生涯會更上一層樓。」

林智樂貴人運不俗

早前獲雲文子助力的何廣沛成功奪得最佳男配角獎，問到2026年有否睇好哪位黑馬？她笑指有關注生肖屬羊的林智樂，因是2026年運勢最佳的生肖外，更是有不俗的貴人運，「他適合到內地發展，會有相當不錯的發展機會，但身體上較弱，或因太操勞，需注意心肺健康。」

碧咸家庭矛盾越演越烈

而在海外，英國前球星碧咸與大仔Brooklyn在去年關係破裂鬧得沸沸揚揚，近期Brooklyn更在社交媒體力數父母破壞他的婚姻，甚至揚言不會和解，令大眾都對事件的走向十分好奇。雲文子直指去年碧咸的家宅運不良，而在馬年他與Brooklyn都破太歲，二人容易燥底和爭執，關係難以回復當初，甚至在夏天時，會引發更多的是非，但始終是一家人，在2027年會好轉。

香港電影業迎來轉機

雲文子對香港娛樂圈發展持正面看法，「馬年是旺火的年份，而娛樂圈是屬火，因此娛樂圈在這個屬相下是可以發圍。」對於坊間指香港電影業衰退，她認為只是一個過程，在明年將迎來轉機。

