66歲經典綠葉王驚傳健康危機 臉頰凹陷瘦到脫相 內地爆紅後近況曝光變紙片人？

現年66歲入行逾40年的資深演員車保羅，憑其獨特的外型和精湛演技，演出不少經典「綠葉」角色。車保羅自參與內地綜藝節目《無限超越班》而人氣急升，之後長留內地發展，獲得不少演出機會。近日網上流傳出車保羅穿上財神裝的照片，卻讓不少粉絲感到擔憂其身體狀況。

車保羅健康惹關注

照片可見，車保羅穿上一身喜慶的財神裝，頭戴精緻的戲帽，但車保羅的臉容卻顯得異常消瘦。車保羅的兩邊臉頰嚴重凹陷，顴骨突出，與過往相比簡直判若兩人，狀態似乎有些憔悴，讓網友直呼「瘦到脫相」，留言盼他工作之餘，也要注意健康。

而另一條拍攝短視頻《中國球王》的拍攝花絮，車保羅以廣東話、普通話、英語、日語溝通，展現超強語言能力。不過影片中的車保羅穿上白Tee，戴住太陽眼鏡等埋位時，見到其一雙手臂超幼，看起來比兩年前縮水一、兩個碼，引起網民關注，擔憂問是否「車保羅」。

車保羅多社會歷練

車保羅擁身高190cm身高，卻因外形而令角色受到很大限制，亦因為收入不高，而一度轉行。車保羅小學畢業後，曾做過麵包製作學徒、戲院帶位員、燈光音響及工程技術員、樓宇維修、裝潢、保安、地盤、醫院雜工、搬運工人，更在中英街邊境受聘任健康監察員。車保羅現時在內地除拍劇及短視頻劇集外，亦有以明星擔任導遊身份，帶團到內地景點遊覽。

