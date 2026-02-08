Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「Ball后」薛芷倫揭秘香港頂級上流飯局 全身CHANEL現身富豪會所不及奢華水晶餐桌搶眼

影視圈
更新時間：21:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-08 HKT

62歲名媛薛芷倫（Fanny）曾因游走Ball場而有「Ball后」之稱，薛芷倫經歷婚變，又因罹患乳癌，導致臉容失去昔日光彩，多度被指容貌「進化」，薛芷倫無奈解釋是化療的後遺症。薛芷倫近年懶理傳言，活得開心，不時曝光上流生活，惹來不少網民羨慕。

薛芷倫曝光奢華會所內貌

薛芷倫近日在IG分享「香港頂級私人會所晚宴」的照片，見到薛芷倫以一身CHANEL新款打扮現身，場內佈置極盡奢華。薛芷倫公開的影片，有整組由純水晶製成的餐桌及座位，在燈光折射下光彩奪目，高級程度令網民大開眼界。

有指晚宴舉辦的私人會所，平日不對外開放，而且入會門檻極高，會員非富則貴。而薛芷倫在富裕家庭長大，父親為富商薛萬康，薛芷倫曾入讀傳統名校，之後到美國升大學，直到22歲繼承父親遺產。

薛芷倫豪宅有巨型卡拉OK房

薛芷倫曾與香港60年代五大富豪之一馬錦燦長子馬清偉結婚，二人離婚後，薛芷倫於2018年以9,750萬元成交，連稅高達1.12億購入位於赤柱富豪海灣的獨立屋。有指薛芷倫斥巨資裝修，全屋以奢華古典宮廷風格設計，最特別是屋內有巨型卡拉OK房，目測最少容納20人。

