徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派

更新時間：16:30 2026-02-08 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-08 HKT

現年43歲的徐子淇（Cathy），自2006年與恒基兆業主席李家誠結婚後，一直專心相夫教子，過著養尊處優的豪門生活。近日，她陪同丈夫李家誠飛往上海，出席集團的重要晚宴，其雍容華貴的狀態再次成為全場焦點。

徐子淇容光煥發顏值在線

晚宴上，徐子淇以一套米黃色褲裝優雅亮相，修身上衣配搭闊腿褲，外加一條拖地披肩，造型既得體又充滿氣場。在現場照片中可見，她臉上掛著從容的微笑，一頭標誌性的金髮在燈光下依舊搶鏡，皮膚緊緻，容光煥發，顏值時刻在線。

徐子淇上圍極具份量

不少網民留意到，徐子淇近期身形似發生了變化，讓她的上圍更顯豐滿澎湃，身材曲線玲瓏有致，將主席夫人的貴氣與成熟女性的魅力完美結合，比起以往的展示的少女味各有各看點，依然是美不勝收。

李家誠夫妻盡顯豪門風範

當晚的男主角李家誠則身穿一套黑色西裝，身姿筆挺，英俊瀟灑，臉上同樣洋溢著自信的笑容。作為晚宴的壓軸嘉賓，夫妻二人在台上從容不迫，默契十足。徐子淇時刻留意丈夫的節奏，配合得天衣無縫，兩人一同舉杯向在場所有賓客致意，那份優雅與沉穩，將豪門世家的非凡氣度展現得淋漓盡致。

徐子淇「千億新抱」極得體

徐子淇在丈夫身旁，不僅是賢內助，更是最完美的拍檔。她的一舉一動都恰如其份，既不搶丈夫風頭，又完美彰顯了自己的存在感，將「千億新抱」的角色演繹得無可挑剔，再次證明了她在李家的穩固地位。

