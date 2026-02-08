G.E.M.鄧紫棋年收入破3億 攻入內地最具價值歌手榜單 成為Top 10唯一女星兼香港代表

34歲的「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）在內地發展多年人氣極高，雖然曾捲入合約糾紛，卻無損G.E.M.鄧紫棋在內地的受歡迎程度。G.E.M.鄧紫棋去年8月曾回港舉行《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》，成為啟德主場館首位演出女歌手，近日內地著名網站公布「線下演出的歌手價值TOP 10」，G.E.M.鄧紫棋成為唯一一位入榜女星兼香港代表。

G.E.M.鄧紫棋吸金力強

G.E.M.鄧紫棋一直被指吸金力強，獲選為內地最具價值歌手Top 10，有傳單是去年收入已逾3億元。而近日內地著名網站公布「線下演出的歌手價值TOP 10」，排第1位是少年時代團、第2位是王源、第3位是周深、第4位是劉宇寧、第5位是華晨宇、第6位是汪蘇瀧、第7位是易烊千璽、第8位是張杰、第9位是張藝興、第10位是鄧紫棋。

G.E.M.鄧紫棋的工作室早前公布《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會的成績，自舉行以來已到亞、歐、美3大洲，演出場次多達149場，單是去年巡演已逾62場，今年4月將舉行台北站的3場共12萬張門票，已光速秒殺，要宣布加場。再加上G.E.M.鄧紫棋密密接拍包括白酒、運動品牌的廣告，有傳已賺進逾3億元。

G.E.M.鄧紫棋入行近20年

G.E.M.鄧紫棋自15歲出道，創作過無數歌曲，當中的《泡沫》、《光年之外》為她登上事業巔峰。不過G.E.M.到2019年爆出與合作11年的蜂鳥音樂解約，控訴長期遭受不公平對待，雙方訴訟纏訟多年，曾遭蜂鳥音樂發聲明，宣稱擁有逾百歌曲的詞曲、錄音版權，並警告他人勿擅自翻唱或使用。G.E.M.最終在去年為歌曲重新錄音，透露超過六年沒收到舊歌曲的版稅。

