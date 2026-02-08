Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張玉珊帶男友盧啟賢現身盆菜宴 爆參加甄子丹派對被對方求婚 已影婚紗相但未確定婚期

影視圈
更新時間：11:45 2026-02-08 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-08 HKT

林正峰、莊思明、楊明及一班《中年好聲音》歌手等昨晚（7日）到啟德出席盆菜宴，與大埔宏福苑火災災民一起食盆菜送暖。去年指已接受男友盧啟賢（Calvin）求婚的張玉珊更對方一起前來支持。

張玉珊不想婚禮太高調

張玉珊受訪時指今次是首次接觸災民，會先了解他們的狀況，再看看他們有什麼需要，活動也希望能給予他們互相支持、互助互愛及溫暖感覺，又指未婚夫是首次參加盆菜宴，自己做善事他也會支持。問到兩人的婚期，張玉珊表示還未定，有消息就會宣布，而她透露當初是參加甄子丹的派對：「佢請咗我哋所有朋友去食飯，嗌晒大家要着靚靚嚟食飯，跟住突然間求婚。（嗰刻冇得唔應承？）應承咗先，到時再決定，點樣進行可以慢慢落實，臨時合約可以做咗先。」問到心目中婚禮，她指求婚後有想過，但自己不想太高調，所以一直想不到如何搞，至於是否會選擇旅行結婚？她再笑指要等發相，但她承認已影婚紗相，至於是否已註冊，她即笑言婚紗相與註冊是兩回事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
46分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT