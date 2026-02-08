張玉珊帶男友盧啟賢現身盆菜宴 爆參加甄子丹派對被對方求婚 已影婚紗相但未確定婚期

林正峰、莊思明、楊明及一班《中年好聲音》歌手等昨晚（7日）到啟德出席盆菜宴，與大埔宏福苑火災災民一起食盆菜送暖。去年指已接受男友盧啟賢（Calvin）求婚的張玉珊更對方一起前來支持。

張玉珊不想婚禮太高調

張玉珊受訪時指今次是首次接觸災民，會先了解他們的狀況，再看看他們有什麼需要，活動也希望能給予他們互相支持、互助互愛及溫暖感覺，又指未婚夫是首次參加盆菜宴，自己做善事他也會支持。問到兩人的婚期，張玉珊表示還未定，有消息就會宣布，而她透露當初是參加甄子丹的派對：「佢請咗我哋所有朋友去食飯，嗌晒大家要着靚靚嚟食飯，跟住突然間求婚。（嗰刻冇得唔應承？）應承咗先，到時再決定，點樣進行可以慢慢落實，臨時合約可以做咗先。」問到心目中婚禮，她指求婚後有想過，但自己不想太高調，所以一直想不到如何搞，至於是否會選擇旅行結婚？她再笑指要等發相，但她承認已影婚紗相，至於是否已註冊，她即笑言婚紗相與註冊是兩回事。