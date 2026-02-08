Gin Lee頭場紅館個唱《造星VI》B3組囝囝做嘉賓 師徒合作跳唱《GoodNight》 深情剖白低潮期曾不想做人

一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會昨晚（7日）在紅館開鑼，Gin Lee(李幸倪）多謝大家來到她第二次紅館演唱會亦是她人生第一個四面台演出，也知道大家與她一樣等了8年。

Gin Lee演唱會主題用五行做概念

今次演唱會主題用上五行去做一個串連概念，開場時以「金」揭開序幕，下一節是「水」，水有很多意思，溫柔又堅定，可以流動也令她想起當年自己，一個人漂洋過海來到香港，一個美麗城市慢慢紮根，由一個好陌生的地方慢慢變成自己的家，得到很多不同故事、很多成長、很多機會，最緊要是她收穫到大家。

Gin Lee自爆曾想過不做人

演唱《無愧於當初的我》之前，Gin笑指，聽到很多人說她不貼地，所以她用行動展示貼地一面，即場表演除鞋，之後在小舞台上演唱。在她演唱一曲《白夜行》之前，多謝大師兄謝霆鋒作這首歌給她，帶給她和樂迷力量。Gin在台下換衫時舞台上播出她的錄影片段，她在片中指出，自己不喜歡在社交平台放負，但重提起5年前逝世的愛貓，加上當時遇到低潮，自爆當時失落脆弱至曾想過不做人，片中的她也忍不住落淚。她發覺做藝人接收到太多輿論壓力，需要平衡心靈，她透露有網民叫她瘦10磅會更靚，她笑言：「多謝，但我很健康，我開心做回自己，亦覺得現狀不肥，只是比紙板人肥少少。哈哈！」由於入行時她只懂得唱歌不知道還有其他事要做，她是個不飲酒及不參加派對的人，又不鍾意跟陌生人傾偈，為了前行她當這些是挑戰，為此她更買了一本「如何與人展開對話」的書來看。

《造星VI》B3組成員感激Gin

頭場Gin找來《全民造星VI》B3組成員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、TUZERO及紹冠擔任演出嘉賓。6人升上台後也有一種是否發緊夢的感覺，Gin呼籲觀眾給予多些歡呼聲，讓他們感受一下紅館魅力。之後他們逐一講出感受，TUZERO表示，大家看節目都知道Gin是好老師，這一刻真的感覺很夢幻，被淘汰時曾說過：「我一定爭取一個機會與Gin同框，現在真的實現到，除了多謝之外已不知講甚麼好。」Teller先多謝Gin邀請來紅館演出，感到這是很多藝人的夢想，他說：「你在《造星》教識我們很多東西，在心中。」Yip Sir稱，自己作為一個舞者，這對舞者來說很難得可以一個嘉賓身份來到與老師一齊演出，讓他感到今年是奇蹟，很感恩遇到Gin。紹冠則表示，多謝Gin在比賽時揀了他們同一組，令他們可以創造到很多屬於自己的作品，今天更可以一起演出。Larry除了多謝老師的邀請外，令他想不到可以一起在紅館表演。畢佬則說：「你（Gin)真人唱歌真的很好聽，千萬不要理Hater的評論，雖然被淘汰時我有一點點不開心，但我永遠銘記Gin一句教誨，努力的人不會輸，我們B3組今日在紅館也因為你，多謝。」

Gin Lee籲要珍惜年輕人

Gin指出，除了台上面6位組員，面前38位都是《造星》仔仔，香港需要有才華年青人，大家給予多些鼓勵和支持這班年輕人，讓他們都可以站上自己舞台發光發亮。她又表示，去年擔任導師工作結識了一班非常可愛又很有才華的《造星》仔仔，好好珍惜這緣分，衷心祝福他們之後的路可以走得順利。她笑言：「真的想說，做導師真的很攰，沒有什麼特別的話，還是做回歌手好。」之後他們師徒合作跳唱一曲《GoodNight》。最後Gin以一曲《雙雙》為演唱作結。