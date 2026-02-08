前TVB女星失婚後嫁入豪門罕晒近照：更喜歡現在的自己 再婚夫生意遍多地 居山頂超級豪宅

前香港小姐、《城市追擊》主持陳伶俐日前在IG限時動態分享昔日舊照與最新自拍，並感性配文表示從「好鍾意這個自己」到「我更喜歡現在的自己」，字裡行間流露出對當下生活的滿足與自信。儘管已是三位兒子的母親，49歲的她保養得宜，近照中皮膚白皙緊緻，精神飽滿，引來不少網民讚嘆，稱其狀態更勝從前。

陳伶俐嫁隱形富豪後人劉頌銘

陳伶俐於1996年參選港姐後加入TVB，後與音樂人林敏驄結婚並育有兩子，二人在2008年離婚。2012年，她迎來第二春，嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈之後人劉頌銘，並誕下小兒子Marengo，自此淡出幕前，專心享受豪門少奶奶的優渥生活。

陳伶俐居4千呎超級豪宅

婚後，陳伶俐不僅搬入夫家位於香港山頂布力徑的超級豪宅，該獨立屋室內面積廣達3,000呎，更擁有逾千呎的戶外花園，可俯瞰壯麗海景。更令人稱羨的是，她與婆婆關係極為融洽，不僅曾收到婆婆精心準備的生日驚喜，更獲贈位於新加坡、市值高達一億五千萬的豪宅作為禮物，可見其深受夫家疼愛。

