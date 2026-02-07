Taylor Swift新歌MV星光熠熠 Domhnall自薦做男主角 網友大讚似人氣劇《怪奇物語》

樂壇天后Taylor Swift於美國時間周五早上公開了最新MV《Opalite》，令Swifties（Taylor粉絲暱稱）興奮不已，事關MV中巨星如雲，令粉絲們數明星都忙個不停。

Taylor MV串星多籮籮

MV中串星包括有《奧本海默》金像影帝基利安梅菲（Cillian Murphy）、《回到最愛的一天》男星Domhnall Gleeson、《從前的我們》韓裔女星Greta Lee、黑人女星Jodie Turner-Smith、蘇格蘭歌手Lewis Capaldi，以及英國皇牌主持人Graham Norton，星光熠熠。

Taylor因《The Graham Norton Show》引發MV靈感

Taylor發文透露，MV創作靈感源自她去年10月作客英國人氣talk show《The Graham Norton Show》，MV中客串的眾星同為該集嘉賓。席間Domhnall開玩笑說想拍Taylor的MV，雖然她當時驚訝到擘大口，但後來又諗這的確是個好主意。於是她邀請了Domhnall擔任MV男主角，而其餘嘉賓及主持人都應邀客串。基利安現身於MV中的大型廣告牌，Greta扮演在電視上自彈自唱的歌手，Jodie則在電視上示範健身操，Lewis就飾演照相舖攝影師，Graham則化身售貨員。眾星演繹搞笑之餘，全個MV亦走80、90年代風格，網民們均笑言此MV令他們聯想起Netflix人氣爆劇《怪奇物語》。