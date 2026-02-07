Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周志康回應「企鵝人」傳聞 開心受到關注 胡子貝周智敏相約粉絲過情人節

影視圈
更新時間：20:45 2026-02-07 HKT
發佈時間：20:45 2026-02-07 HKT

周志康、胡子貝、周智敏出席Mikiki「甜蜜情歌Music Live」活動，唱歌之餘又分享以往過情人節的點滴和開心事，及收過情人節最難忘的禮物，他們還教單身族表白的好方法。

周志康獲太太及女兒到場支持

有傳聞《中年好聲音4》內的企鵝人是周志康，阿康表示：「收到好多關注和力量，他自己也有留意這節目和其他參賽者，大家都很努力表現好好。」問他會不會是遲來的關注？阿康覺得每個階段都有不同專注的事情，希望大家支持不同的周志康。今日太太和兩個女一起來支持，情人節已經很久沒二人世界，不過有時候如果家人幫忙看小朋友，也會撐枱腳去食飯。在場朋友們都希望他表演《Touch》，周志康即場獻唱古巨基另一首歌《愛神》，讓大家聽聽跟企鵝人的聲線是否相似。

胡子貝、周智敏直認不是A0

胡子貝及周智敏被問及有沒有拍過拖，他們異口同聲表示：「沒有拍拖，你們都不相信啦。」即表示他們不是A0 。周智敏已約粉絲們在情人節當日於社交平台聊天。胡子貝也希望正日都是跟粉絲一起，因為翌日會推出新歌《情完節》，她說今年是第一年在香港過情人節，感覺應該會好新鮮和開心，笑言以前同朋友一起去打桌球過節，因為有情人的都去了食飯，桌球室比較容易book房。

