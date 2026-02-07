Anson Kong寫錯揮春自薦做「八達通」代言 做婚禮兄弟團由Stanley安排 不用教姜濤駕駛貼士 : 新牌必經階段

MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生）與華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（劉太），今日（7日）出席麻雀王挑戰賽頒獎禮，大玩遊戲。AK和劉太抽取一隻麻雀，並依據麻雀的字，即場發揮創意為揮春寫吉祥語句。AK原本寫「八達亨通」，豈料多手將亨字寫多一劃，則變成「八達享通」，拍照時他特意用手遮往「享」字，頓時變成「八達通」。他搞笑謂：「呢個品牌可以搵我做，唔好剩係搵Ian（陳卓賢）」

AK為新劇開工角色挑戰大

AK接受訪問時，當笑問他是否想加入「八達通」廣告行列，他笑言會隨緣，畢竟有隊友陳卓賢和COLLAR成員邱彥筒（Marf）擔任代言人，反而他們有工作自己也開心。談到打麻雀，AK自認不叻又心急，經常想造牌食糊，所以好容易「出銃」，多數玩三番起糊，只會小賭怡情玩成晚只是幾百元。AK更現正為新劇開工，今次角色挑戰好大，因為跟自己好大反差。提到隊友邱士縉（Stanley）與交往九年的女友李炘頤（Alina）宣布訂婚，AK表示已恭喜他們，至於會否自薦做兄弟團之一，則由Stanley安排，因為對方朋友眾多及同學，若然被邀請時間許可他一定參與。

江𤒹生笑指撞時間缺席叱咤

另外，提到早前有傳MIRROR跟商台「反面」，而日前成員陳卓賢（Ian）到商台宣傳新歌而成功破冰。AK笑指沒有不和或破冰這回事，只是傳聞。他笑說：「無冰又點破呢！上年只係咁啱撞時間出席唔到頒獎禮。」對於《東周刊》早前爆姜濤去年底未甩「P牌」時撞毀60萬愛車，之後改揸平價日本車。談到可會從旁教導姜濤駕駛貼士，AK笑言毋需，只要交學費便可，又認為是新牌必經階段。