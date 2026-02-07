Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Kong寫錯揮春自薦做「八達通」代言 做婚禮兄弟團由Stanley安排 不用教姜濤駕駛貼士 : 新牌必經階段

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-07 HKT

MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生）與華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（劉太），今日（7日）出席麻雀王挑戰賽頒獎禮，大玩遊戲。AK和劉太抽取一隻麻雀，並依據麻雀的字，即場發揮創意為揮春寫吉祥語句。AK原本寫「八達亨通」，豈料多手將亨字寫多一劃，則變成「八達享通」，拍照時他特意用手遮往「享」字，頓時變成「八達通」。他搞笑謂：「呢個品牌可以搵我做，唔好剩係搵Ian（陳卓賢）」

AK為新劇開工角色挑戰大

AK接受訪問時，當笑問他是否想加入「八達通」廣告行列，他笑言會隨緣，畢竟有隊友陳卓賢和COLLAR成員邱彥筒（Marf）擔任代言人，反而他們有工作自己也開心。談到打麻雀，AK自認不叻又心急，經常想造牌食糊，所以好容易「出銃」，多數玩三番起糊，只會小賭怡情玩成晚只是幾百元。AK更現正為新劇開工，今次角色挑戰好大，因為跟自己好大反差。提到隊友邱士縉（Stanley）與交往九年的女友李炘頤（Alina）宣布訂婚，AK表示已恭喜他們，至於會否自薦做兄弟團之一，則由Stanley安排，因為對方朋友眾多及同學，若然被邀請時間許可他一定參與。

江𤒹生笑指撞時間缺席叱咤

另外，提到早前有傳MIRROR跟商台「反面」，而日前成員陳卓賢（Ian）到商台宣傳新歌而成功破冰。AK笑指沒有不和或破冰這回事，只是傳聞。他笑說：「無冰又點破呢！上年只係咁啱撞時間出席唔到頒獎禮。」對於《東周刊》早前爆姜濤去年底未甩「P牌」時撞毀60萬愛車，之後改揸平價日本車。談到可會從旁教導姜濤駕駛貼士，AK笑言毋需，只要交學費便可，又認為是新牌必經階段。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
44分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT