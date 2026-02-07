「搏上位女星」穿加細碼開胸睡衣挑戰尺度 渾圓上圍惹遐想 曾出寫真因過度意淫被勒令收書

曾經是「葛民輝icon girl」的許穎（Phoebe），當年在寫真全盛期曾與周秀娜、何珮瑜（Jeana）、陳靜（Da Da）在書展鬥過你死我活，是非多多「Phoebe」許穎為求出位搏上鏡無所不用其極，曾在書展因寫真過度意淫而勒令收書，其後再因年齡被質疑報細數，「Phoebe」許穎本來主動提供身份證副本圖示清白，誰知竟惹來身份證造假疑雲。

許穎「深不可測」酥胸衝擊眼球

「Phoebe」許穎出道短短兩年便轉身告別幕前，先闖保險界再開畫廊，搖身一變成為藝術才女，由許穎改名為「許星羽」，雖然身材樣貌皆脫胎換骨， 不過「Phoebe」許穎個性依然「胸狠」，經常在IG大派福利，日前貼上一輯僅穿有一件薄如蟬翼的加細碼開胸睡衣，只扣上最頂兩粒鈕扣，三角形的挖空的部份，一對「深不可測」的酥胸衝擊眼球。

許穎曾找著名攝影師米原康正拍寫真

「Phoebe」許穎當年出道時憑驕人身材而人氣急升，2011年推出寫真前夕因遺失手機而慾照外洩，一度惹來為寫真炒作的疑團。翌年許穎再推出寫真，但由於寫真有背部及正面裸露照，加上有將尺度過大的寫真送檢，被貿發局指意淫而勒令收書禁賣，「Phoebe」許穎曾嘗試拍戲和唱歌，實行歌、影、視三棲發展，還找來日本著名攝影師米原康正幫她拍攝的寫真集，大玩身體局部特寫，意識大膽！

許穎感性留言人想入非非

帖文中，許穎更感性留言：「可以發夢便盡情發夢吧。讓夢境帶你遊歷沒有想像過的情境，我們不知道下一秒畫面會跳到那一篇，沒辦法預知潛意識會帶你到哪個層面，便沒辦法控制，何時會醒過來。我們只可在那模糊的世界中，享受着那自由自在的靈魂，沒有壓力的身軀放蕩的幻想。捉緊那雙你在現實不曾有勇氣把握過的手。」這番「夢幻宣言」配上「噴血照」，難免令人想入非非。

白雲巨大化上圍極震撼？