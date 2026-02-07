Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「搏上位女星」穿加細碼開胸睡衣挑戰尺度 渾圓上圍惹遐想 曾出寫真因過度意淫被勒令收書

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-07 HKT

曾經是「葛民輝icon girl」的許穎（Phoebe），當年在寫真全盛期曾與周秀娜、何珮瑜（Jeana）、陳靜（Da Da）在書展鬥過你死我活，是非多多「Phoebe」許穎為求出位搏上鏡無所不用其極，曾在書展因寫真過度意淫而勒令收書，其後再因年齡被質疑報細數，「Phoebe」許穎本來主動提供身份證副本圖示清白，誰知竟惹來身份證造假疑雲。

許穎「深不可測」酥胸衝擊眼球

「Phoebe」許穎出道短短兩年便轉身告別幕前，先闖保險界再開畫廊，搖身一變成為藝術才女，由許穎改名為「許星羽」，雖然身材樣貌皆脫胎換骨， 不過「Phoebe」許穎個性依然「胸狠」，經常在IG大派福利，日前貼上一輯僅穿有一件薄如蟬翼的加細碼開胸睡衣，只扣上最頂兩粒鈕扣，三角形的挖空的部份，一對「深不可測」的酥胸衝擊眼球。

相關閱讀：晒34D導彈分享美胸心得　許穎自認大食靠按摩健身Keep Fit

許穎曾找著名攝影師米原康正拍寫真

「Phoebe」許穎當年出道時憑驕人身材而人氣急升，2011年推出寫真前夕因遺失手機而慾照外洩，一度惹來為寫真炒作的疑團。翌年許穎再推出寫真，但由於寫真有背部及正面裸露照，加上有將尺度過大的寫真送檢，被貿發局指意淫而勒令收書禁賣，「Phoebe」許穎曾嘗試拍戲和唱歌，實行歌、影、視三棲發展，還找來日本著名攝影師米原康正幫她拍攝的寫真集，大玩身體局部特寫，意識大膽！

許穎感性留言人想入非非

帖文中，許穎更感性留言：「可以發夢便盡情發夢吧。讓夢境帶你遊歷沒有想像過的情境，我們不知道下一秒畫面會跳到那一篇，沒辦法預知潛意識會帶你到哪個層面，便沒辦法控制，何時會醒過來。我們只可在那模糊的世界中，享受着那自由自在的靈魂，沒有壓力的身軀放蕩的幻想。捉緊那雙你在現實不曾有勇氣把握過的手。」這番「夢幻宣言」配上「噴血照」，難免令人想入非非。

相關閱讀：【元老級𡃁模】拋34D巨咪狂吸Like　31歲許穎勤做Gym愈變索愈索

白雲巨大化上圍極震撼？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
44分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT